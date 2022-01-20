Каждое маленькое сражение — это шаг вперед: правила Холостяка Алекса Топольского, чтобы не падать духом

Ну откуда эти проблемы, да еще и все одновременно? Скажите, вы тоже часто задавали себе этот вопрос, когда что-то шло не по плану?
Часто говорят, что с такими неприятностями удается справиться, просто подумав о любимом человеке. Однако главный герой Холостяка-12 еще в поиске такого, так что Алекс Топольский делится опытом, как ему удается пережить трудные моменты в жизни и будничные неприятности самостоятельно.
Холостяк выделяет три основных правила жизни, которые помогают ему не падать духом:
Независимо от того, насколько хорошо или плохо чувствуете себя, вы должны просыпаться каждый день и благодарить за жизнь, потому что кто-то отчаянно за нее борется, — говорит главный романтик страны 2022 года Алекс Топольский.
Холостяк уверен, что когда жизнь закрывает одну дверь, это знак, что нужно двигаться дальше. Поскольку большинство из нас долго не могут начать идти в направлении мечты, если обстоятельства не заставят.
Когда наступают плохие времена, напоминайте себе, что ни одна боль не бывает без цели.
Когда наступают плохие времена, напоминайте себе, что ни одна боль не бывает без цели.
Алекс Топольский уверенно утверждает, что боль нельзя приравнивать к неудаче, поскольку каждый большой успех требует от человека борьбы за желаемое. Стоит только набраться терпения, и все наладится.
Холостяк говорит, что важно сохранять хорошее настроение на пути к вашим мечтам.
Если вы отважились попробовать, то идите до конца. Иначе просто в старте нет никакого смысла.
Если вы отважились попробовать, то идите до конца. Иначе просто в старте нет никакого смысла.
Конечно же, можно потерять стабильность, комфорт и даже разум на время. Однако это только тест на выносливость и возможность понять, насколько вы хотите добиться цели.
Поэтому, если вы решитесь пройти весь путь, хоть и тернистый, но свой, то поймете, что борьба — это не препятствие на пути, а сам путь.
Напомним, премьера романтического реалити Холостяк-12 в эфире СТБ состоится уже в марте 2022 года.
Если же твое сердце все еще тянется к первому герою шоу, советуем прочитать интервью Макса Чмерковского о детях и отношениях с женой.