Каждое маленькое сражение — это шаг вперед: правила Холостяка Алекса Топольского, чтобы не падать духом

Ну откуда эти проблемы, да еще и все одновременно? Скажите, вы тоже часто задавали себе этот вопрос, когда что-то шло не по плану?

Часто говорят, что с такими неприятностями удается справиться, просто подумав о любимом человеке. Однако главный герой Холостяка-12 еще в поиске такого, так что Алекс Топольский делится опытом, как ему удается пережить трудные моменты в жизни и будничные неприятности самостоятельно.

Холостяк выделяет три основных правила жизни, которые помогают ему не падать духом:

Всегда есть то, за что можно и нужно быть благодарным

Независимо от того, насколько хорошо или плохо чувствуете себя, вы должны просыпаться каждый день и благодарить за жизнь, потому что кто-то отчаянно за нее борется, — говорит главный романтик страны 2022 года Алекс Топольский.

Боль — неотъемлемая часть роста

Холостяк уверен, что когда жизнь закрывает одну дверь, это знак, что нужно двигаться дальше. Поскольку большинство из нас долго не могут начать идти в направлении мечты, если обстоятельства не заставят.

Когда наступают плохие времена, напоминайте себе, что ни одна боль не бывает без цели.

Алекс Топольский уверенно утверждает, что боль нельзя приравнивать к неудаче, поскольку каждый большой успех требует от человека борьбы за желаемое. Стоит только набраться терпения, и все наладится.

Каждое маленькое сражение — это шаг вперед

Холостяк говорит, что важно сохранять хорошее настроение на пути к вашим мечтам.

Если вы отважились попробовать, то идите до конца. Иначе просто в старте нет никакого смысла.

Конечно же, можно потерять стабильность, комфорт и даже разум на время. Однако это только тест на выносливость и возможность понять, насколько вы хотите добиться цели.

Поэтому, если вы решитесь пройти весь путь, хоть и тернистый, но свой, то поймете, что борьба — это не препятствие на пути, а сам путь.

Напомним, премьера романтического реалити Холостяк-12 в эфире СТБ состоится уже в марте 2022 года.

Если же твое сердце все еще тянется к первому герою шоу, советуем прочитать интервью Макса Чмерковского о детях и отношениях с женой.