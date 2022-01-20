Кожна маленька битва – це крок уперед: правила Холостяка Алекса Топольського, щоб не падати духом

Ну звідки ці проблеми, ще й всі одночасно? Скажіть, ви теж часто ставили собі це питання, коли щось ішло не за планом?

Часто кажуть, що з такими негараздами вдається впоратися, просто подумавши про кохану людину. Однак головний герой Холостяка-12 ще в пошуку такої, тож Алекс Топольський ділиться досвідом, як йому вдається пережити тяжкі моменти в житті та буденні неприємності самотужки.

Холостяк виділяє три основні правила життя, які допомагають йому не падати духом:

Завжди є те, за що можна та треба бути вдячним

Незалежно від того, наскільки добре чи погано почуваєтеся, ви повинні прокидатися щодня і дякувати за життя, бо хтось десь відчайдушно за нього бореться, — каже головний романтик країни 2022 року Алекс Топольський.

Біль — невід’ємна частина зростання

Холостяк впевнений, що коли життя закриває одні двері, це знак, що потрібно рухатися далі. Оскільки більшість із нас довго не може самотужки розпочати йти у напрямку мрії, якщо обставини не змусять.

Коли настають лихі часи, нагадуйте собі, що жоден біль не буває без мети.

Алекс Топольський впевнено стверджує, що біль не можна прирівнювати до невдачі, оскільки кожен великий успіх вимагає від людини боротьби за бажане. Варто лише набратися терпіння, і все налагодиться.

Кожна маленька битва — це крок уперед

Холостяк каже, що важливо зберігати гарний настрій на шляху до ваших мрій.

Якщо ви наважилися спробувати, то йдіть до кінця. Інакше просто у старті немає жодного сенсу.

Звичайно ж, можна втратити стабільність, комфорт та навіть розум на деякий час. Проте це лише тест на витривалість і можливість зрозуміти, наскільки ви хочете досягти мети.

Тому, якщо ви наважитесь пройти весь шлях, хоч і тернистий, але свій, то зрозумієте, що боротьба — це не перешкода на шляху, а сам шлях.

Нагадаємо, прем’єра романтичного реаліті Холостяк-12 в ефірі СТБ відбудеться вже у березні 2022 року.

Якщо ж твоє серце все ще тягнеться до першого героя шоу, то радимо прочитати інтерв’ю Макса Чмерковського про дітей і стосунки з дружиною.