Сериал Клініка продолжили: легендарные врачи возвращаются в новом сезоне

Фанаты медицинского юмора и душевных историй могут открывать шампанское: сериал Клініка 2025 официально становится реальностью. Спустя 15 лет после завершения основной истории легендарные врачи снова надевают халаты, чтобы доказать: настоящая дружба и юмор не стареют.

Клініка тизер 2025: первые кадры ностальгии

Сеть всколыхнул первый официальный анонс. Короткий, эмоциональный тизер сериалу Клініка, продолжительностью 40 секунд, мгновенно переносит зрителей в знакомые коридоры больницы Святое сердце.

Как сообщает авторитетное издание Variety, в центре внимания снова окажется неразлучное трио.

Зак Брафф возвращается к своей знаковой роли мечтателя Джона Джей Ди Дориана. Компанию ему, конечно же, составят Дональд Фэйсон (Кристофер Тёрк) и Сара Чок (Эллиот Рид).

Тизер намекает, что хотя герои и повзрослели, их динамика осталась неизменной, даже несмотря на то, что сама медицина за эти годы претерпела кардинальные изменения.

Клініка сериал 2025 актеры: кто вернется к своим ролям

Главной интригой перезапуска был каст. К счастью, актери сериала Клініка — это именно те люди, которых мы любим. Кроме главной троицы, на экраны возвращаются:

Джон К. Макгинли (неподражаемый доктор Кокс);

Джуди Рейес (Карла Эспиноза);

Роберт Маскио (Тодд, который наверняка не забыл свое «Дай пять!»);

Фил Льюис (Хуч).

Однако больница Святое сердце пополнится и новыми лицами.

К актерскому составу присоединятся: Ванесса Байер, Джоэл Ким Бустер, Ава Банн, Джейкоб Дадман, Дэвид Гридли, Лейла Мохаммади и Аманда Морроу.

Клиніка сериал 2025 продолжение: дата премьеры

Стоит напомнить, что оригинальное шоу стартовало еще в далеком 2001 году. Хотя история должна была логично завершиться на финале 8-го сезона, зрители увидели спорный 9-й спец сезон.

Теперь сериал Клиника продолжение имеет целью исправить ошибки прошлого и подарить фанатам достойный сиквел.

Премьера обновленного сериала запланирована на 25 февраля. Эксклюзивный показ состоится на стриминговой платформе Hulu.

Главное фото: Скриншот.

