Серіал Клініка продовжили: легендарні лікарі повертаються у новому сезоні

Фанати медичного гумору та душевних історій можуть відкривати шампанське: серіал Клініка 2025 офіційно стає реальністю. Через 15 років після завершення основної історії, легендарні лікарі знову одягають халати, щоб довести: справжня дружба та гумор не старіють.

Клініка тизер 2025: перші кадри ностальгії

Мережу сколихнув перший офіційний анонс. Короткий, але емоційний тизер серіалу Клініка, триває 40 секунд, миттєво переносить глядачів у знайомі коридори лікарні Святе серце.

Як повідомляє авторитетне видання Variety, у центрі уваги знову опиниться нерозлучне тріо.

Зак Брафф повертається до своєї знакової ролі мрійника Джона Джей Ді Доріана. Компанію йому, звісно ж, складуть Дональд Фейсон (Крістофер Терк) та Сара Чок (Елліот Рід).

Тизер натякає, що хоча герої й подорослішали, їхня динаміка залишилася незмінною, навіть попри те, що сама медицина за ці роки зазнала кардинальних змін.

Клініка серіал 2025 актори: хто повернеться до своїх ролей

Головною інтригою перезапуску був каст. На щастя, актори серіалу клініка 2025 — це саме ті люди, яких ми любимо. Окрім головної трійці, на екрани повертаються:

Джон К. Макгінлі (неповторний доктор Кокс);

Джуді Рейєс (Карла Еспіноза);

Роберт Маскіо (Тодд, який напевно не забув своє Дай п’ять!);

Філ Льюїс (Хуч).

Однак лікарня Святе серце поповниться й новими обличчями.

До акторського складу приєднаються: Ванесса Байєр, Джоел Кім Бустер, Ава Банн, Джейкоб Дадман, Девід Грідлі, Лейла Мохаммаді та Аманда Морроу.

Клініка серіал 2025 продовження: дата прем’єри

Варто нагадати, що оригінальне шоу стартувало ще у далекому 2001 році. Хоча історія мала логічно завершитися на фіналі 8-го сезону, глядачі побачили спірний 9-й спец сезон.

Тепер же серіал клініка продовження має на меті виправити помилки минулого та подарувати фанатам гідний сиквел.

Прем’єра оновленого серіалу запланована на 25 лютого. Ексклюзивний показ відбудеться на стримінговій платформі Hulu.

Головне фото: Скріншот.

