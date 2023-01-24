Не вечно все, и даже папа с мамой: лирическая KOLA выпустила новый трек Літачок с нежной атмосферой детства

Трагические события, непрерывные новости и невыразимая боль — все это охватывает души украинцев. А раны на сердце все чаще заставляют его становиться более загрубевшими и забывать, как это чувствовать добро и любовь.

Именно эти чувства зарождались у нас в детстве, в которое возвращает новая композиция Літачок от украинской певицы KOLA.

Время помогает стать более взрослым, умным, найти себя и своих людей, каждый день важен, потому что это шаг вперед — всегда! — говорит KOLA.

Лирическая душа исполнительницы решила напомнить каждому о самых важных вещах, которые существуют в нашей жизни, а также о быстротечности времени.

Сейчас также смотрят

Пока слова песни возвращают слушателя в далекое ощущение комфорта, уюта и безопасности детства, к которому иногда так стремится вернуться каждый.

Ускоренный ритм композиции заставляет биться чаще сердце и ускорять шаг вперед. А внезапный конец песни, как холодный душ, ставит финальный аккорд в смыслах — все может закончиться внезапно, особенно жизнь.

Эта песня о времени. О важности жить сегодня, не в прошлом, не в будущем, иногда смотреть на небо, обнимать деревья.

KOLA отмечает, что чрезвычайно важно в водовороте событий не потерять себя, в то же время не спешить куда-то и не бездельничать, а самое главное — сохранять сознание чистым и продолжать помогать друг другу.

И единственная причина, чтобы стремиться ускорить течение жизни — это желание победы. Однако только мы своими руками, собственными добрыми действиями можем сделать ее более близкой.

Помни, что именно ты являешься дирижером своей жизни и только ты можешь в любой момент изменить его к лучшему: будь добрым и улыбайся сердцем, люби себя, людей, природу, цени каждый момент, каждый день, сегодня это важно как никогда…

Также ранее Вікна собрали подборку из 20 композиций, созданных украинскими исполнителями во время полномасштабной войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!