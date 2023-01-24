Не вічно все, і навіть тато з мамою: лірична KOLA випустила новий трек Літачок із ніжною атмосферою дитинства

Трагічні події, безупинні новини та невимовний біль — усе це охоплює зараз душі українців. А рани на серці все частіше змушують його ставати більш загрубілим та забувати, як це — відчувати добро та любов.

Саме ці почуття зароджувались в нас саме у дитинстві, у яке повертає нова композиція Літачок від української співачки KOLA.

Час допомагає стати більш дорослим, розумним, знайти себе та своїх людей, кожен день є важливим, бо це крок вперед — завжди! — говорить KOLA.

Лірична душа виконавиці вирішила нагадати кожному про найважливіші речі, які існують у нашому житті, а також про швидкоплинність часу.

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Поки слова пісні повертають слухача у далеке відчуття комфорту, затишку та безпеки дитинства, до якого так іноді прагне поврнутись кожен.

Пришвидшений ритм композиції змушує битись частіше серце та прискорювати крок вперед. А раптовий кінець пісні як холодний душ ставить фінальний акорд у сенсах — усе може закінчитися раптово, особливо життя.

Ця пісня про час. Про важливість жити сьогодні, не в минулому, не в майбутньому, інколи дивитися на небо, обіймати дерева.

KOLA наголошує, що надзвичайно важливо у вирі подій не втратити себе, водночас не поспішати куди та не байдикувати, а найголовніше — зберігати свідомість чистою та продовжувати допомагати одне одному.

І єдина причина, аби прагнути пришвидшити плин життя — це бажання перемоги. Проте лише ми своїми руками, власними добрими діями можемо зробити її ближчою.

Пам’ятай, що саме ти є диригентом свого життя і тільки ти можеш у будь-який момент змінити його на краще: будь добрим та посміхайся серцем, кохай себе, людей, природу, цінуй кожен момент, кожен день, сьогодні це важливо як ніколи…

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