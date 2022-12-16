День неочікуваних прем’єр! Нові дуети та пісні від українських виконавців: Христина Соловій, MONATIK та ROXOLANA, KALUSH, Wellboy

Українські митці, як ніхто, реагують на події навколо всієї України. Особливо приємно зустрічати нові дуети та колаборації, про які ніколи б не здогадалися!
16 грудня стало днем музичних прем’єр: Христина Соловій та Сергій Жадан зіграли закоханих у кліпі нової роботи співачки — Юність; MONATIK & ROXOLANA зазвучали справжнім коханням в саундтреці Інь-Ян; KALUSH & SKOFKA заспівали про свою рідну землю у пісні Батьківщина, а Wellboy нагадав, хто ж ми є, у композиції Додому.
Про кожну з цих прем’єр — далі у матеріалі.
16 грудня Христина Соловій презентувала пісню Юність — це перший сингл з третьої частини альбому Rosa Ventorum.
Шанувальників уже розбурхав кліп, в якому разом з Христиною знявся письменник та музикант Сергій Жадан. Там артисти грають закоханих.
— Моя пісня про юність. Наша країна така сильна саме тому, що ще дуже юна і пристрасна. Їй можна все, і все їй під силу, — коментує Христина.
Співачка розповіла, що ідея такого дуету виникла ще на концерті пам’яті видатного музиканта Міська Барбари у 2021, де вона створила кавер пісні Я помру від застуди легендарного гурту Мертвий Півень на слова Жадана.
Сергій Жадан найкраще втілив образ головного героя, бо у його поезії так само присутня вічна юність, а в його особистості відчуваю збірний образ дорослої української культури.
Сергій Жадан найкраще втілив образ головного героя, бо у його поезії так само присутня вічна юність, а в його особистості відчуваю збірний образ дорослої української культури.
Сам Сергій Жадан про співпрацю з Христиною Соловій розповідає, що це була унікальна нагода опинитися в кадрі з улюбленою співачкою.
— Мені подобається ця пісня — вона світла й печальна водночас. Під такі пісні люди закохуються й освідчуються, — коментує Сергій Жадан співпрацю над новою піснею Соловій.
Вийшла чуттєва історія стосунків чоловіка й жінки — стосунків, що долають час і запалюють повітря. Доволі природно вийшло, як на мене. Тому, думаю, ми ще всіх здивуємо.
Вийшла чуттєва історія стосунків чоловіка й жінки — стосунків, що долають час і запалюють повітря. Доволі природно вийшло, як на мене. Тому, думаю, ми ще всіх здивуємо.
Послухати нову пісню Христини Соловій Юність можна на всіх музичних майданчиках.
Фантастичний дует мав представити свою пісню ще 25 лютого, та війна все змінила. Та, зрештою, 16 грудня виконавці вирішили: немає часу для того, щоб відкладати життя на потім.
— 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, ми скасували прем‘єру пісні Інь-Ян. Сьогодні ж, попри всі спроби агресора (РФ) забрати у нас нормальне життя, ми вирішили більше не відкладати та все-таки випустити цю роботу.
Бо саме так живе зараз кожен українець. Продовжує вірити й робить те, що вміє, незважаючи ні на що, — коментує цю роботу Дмитро Монатик.
Бо саме так живе зараз кожен українець. Продовжує вірити й робить те, що вміє, незважаючи ні на що, — коментує цю роботу Дмитро Монатик.
Композиція просякнута переживаннями про кохання двох різних людей, які не можуть жити одне без одного.
Послухати композицію Monatik i Roxolana — Інь-Ян можна на всіх музичних платформах.
Це уже не вперше два українських співаки творять разом. Та щоразу спільні композиції перевершують всі очікування шанувальників. Новий саундтрек Батьківщина — це про любов до України та смуток за тими, хто загинув на війні.
— Ми спеціально не показували вам бекстейдж зі знімання, не розповідали в соціальних мережах, що знову робимо щось спільне, щоб саме в цей момент, читаючи цей текст, ми могли хоч трохи порадувати вас в доволі сумний та складний час для нас усіх, — коментує роботу Kalush.
Також співак повідомив, що Батьківщина ввійде до нового альбому.
Написаний він (трек — ред.) душею і серцем, біллю за Україну та смутком за померлих героїв, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен: хтось на передовій, а хтось в тилу.
Написаний він (трек — ред.) душею і серцем, біллю за Україну та смутком за померлих героїв, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен: хтось на передовій, а хтось в тилу.
Також відомо, що цією роботою виконавці вирішили підтримати проект від мережі АЗК ОККО та Фонду Повернись живим, які збирають кошти для української армії.
Нова композиція Wellboy Додому увійшла до його альбому 8 марабу.
У своїй останній роботі співак розповідає про найважливіше у житті кожної людини — родину.
— Головна ідея кліпу — це цінність сім’ї. Родина — це найважливіше, що є у нашому житті. Родина ніколи від нас не відвернеться. По життю можуть змінюватися друзі, вороги, але сім’я в нас одна, — коментує виконавець.
У цьому кліпі ми хотіли показати, що треба гартуватися, зберігати це багаття, грітися разом, обійматися і триматися купи у такий важкий час для України.
У цьому кліпі ми хотіли показати, що треба гартуватися, зберігати це багаття, грітися разом, обійматися і триматися купи у такий важкий час для України.
І якщо вам складно, ви біжите вгору або вниз, падаєте, пам’ятайте: все неодмінно буде добре, ми всі повернемося додому — рано чи пізно, — підсумовує Wellboy.
Слухати пісню Додому та весь альбом виконавця Wellboy можна за посиланням.
Підбірку гарних українських пісень, створених під час війни, можеш знайти у нашому матеріалі.
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