День неочікуваних прем’єр! Нові дуети та пісні від українських виконавців: Христина Соловій, MONATIK та ROXOLANA, KALUSH, Wellboy

Українські митці, як ніхто, реагують на події навколо всієї України. Особливо приємно зустрічати нові дуети та колаборації, про які ніколи б не здогадалися!

16 грудня стало днем музичних прем’єр: Христина Соловій та Сергій Жадан зіграли закоханих у кліпі нової роботи співачки — Юність; MONATIK & ROXOLANA зазвучали справжнім коханням в саундтреці Інь-Ян; KALUSH & SKOFKA заспівали про свою рідну землю у пісні Батьківщина, а Wellboy нагадав, хто ж ми є, у композиції Додому.

Про кожну з цих прем’єр — далі у матеріалі.

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Христина Соловій — Юність

16 грудня Христина Соловій презентувала пісню Юність — це перший сингл з третьої частини альбому Rosa Ventorum.

Шанувальників уже розбурхав кліп, в якому разом з Христиною знявся письменник та музикант Сергій Жадан. Там артисти грають закоханих.

— Моя пісня про юність. Наша країна така сильна саме тому, що ще дуже юна і пристрасна. Їй можна все, і все їй під силу, — коментує Христина.

Співачка розповіла, що ідея такого дуету виникла ще на концерті пам’яті видатного музиканта Міська Барбари у 2021, де вона створила кавер пісні Я помру від застуди легендарного гурту Мертвий Півень на слова Жадана.

Сергій Жадан найкраще втілив образ головного героя, бо у його поезії так само присутня вічна юність, а в його особистості відчуваю збірний образ дорослої української культури.

Сам Сергій Жадан про співпрацю з Христиною Соловій розповідає, що це була унікальна нагода опинитися в кадрі з улюбленою співачкою.

— Мені подобається ця пісня — вона світла й печальна водночас. Під такі пісні люди закохуються й освідчуються, — коментує Сергій Жадан співпрацю над новою піснею Соловій.

Вийшла чуттєва історія стосунків чоловіка й жінки — стосунків, що долають час і запалюють повітря. Доволі природно вийшло, як на мене. Тому, думаю, ми ще всіх здивуємо.

Послухати нову пісню Христини Соловій Юність можна на всіх музичних майданчиках.

MONATIK & ROXOLANA — Інь-Ян

Фантастичний дует мав представити свою пісню ще 25 лютого, та війна все змінила. Та, зрештою, 16 грудня виконавці вирішили: немає часу для того, щоб відкладати життя на потім.

— 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, ми скасували прем‘єру пісні Інь-Ян. Сьогодні ж, попри всі спроби агресора (РФ) забрати у нас нормальне життя, ми вирішили більше не відкладати та все-таки випустити цю роботу.

Бо саме так живе зараз кожен українець. Продовжує вірити й робить те, що вміє, незважаючи ні на що, — коментує цю роботу Дмитро Монатик.

Композиція просякнута переживаннями про кохання двох різних людей, які не можуть жити одне без одного.

Послухати композицію Monatik i Roxolana — Інь-Ян можна на всіх музичних платформах.

KALUSH & SKOFKA — Батьківщина

Це уже не вперше два українських співаки творять разом. Та щоразу спільні композиції перевершують всі очікування шанувальників. Новий саундтрек Батьківщина — це про любов до України та смуток за тими, хто загинув на війні.

— Ми спеціально не показували вам бекстейдж зі знімання, не розповідали в соціальних мережах, що знову робимо щось спільне, щоб саме в цей момент, читаючи цей текст, ми могли хоч трохи порадувати вас в доволі сумний та складний час для нас усіх, — коментує роботу Kalush.

Також співак повідомив, що Батьківщина ввійде до нового альбому.

Написаний він (трек — ред.) душею і серцем, біллю за Україну та смутком за померлих героїв, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен: хтось на передовій, а хтось в тилу.

Також відомо, що цією роботою виконавці вирішили підтримати проект від мережі АЗК ОККО та Фонду Повернись живим, які збирають кошти для української армії.

Wellboy — Додому

Нова композиція Wellboy Додому увійшла до його альбому 8 марабу.

У своїй останній роботі співак розповідає про найважливіше у житті кожної людини — родину.

— Головна ідея кліпу — це цінність сім’ї. Родина — це найважливіше, що є у нашому житті. Родина ніколи від нас не відвернеться. По життю можуть змінюватися друзі, вороги, але сім’я в нас одна, — коментує виконавець.

У цьому кліпі ми хотіли показати, що треба гартуватися, зберігати це багаття, грітися разом, обійматися і триматися купи у такий важкий час для України.

І якщо вам складно, ви біжите вгору або вниз, падаєте, пам’ятайте: все неодмінно буде добре, ми всі повернемося додому — рано чи пізно, — підсумовує Wellboy.

Слухати пісню Додому та весь альбом виконавця Wellboy можна за посиланням.

Підбірку гарних українських пісень, створених під час війни, можеш знайти у нашому матеріалі.

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