День неожиданных премьер! Новые дуэты и песни от украинских исполнителей: Христина Соловій, MONATIK и ROXOLANA, KALUSH, Wellboy

Украинские певцы, как никто, реагируют на события вокруг всей Украины. Особенно приятно встречать новые дуэты и коллаборации, о которых никогда бы не догадались!

16 декабря стало днем музыкальных премьер: Христина Соловий и Сергей Жадан сыграли влюбленных в клипе на новую работу певицы — Юність; MONATIK & ROXOLANA зазвучали настоящей любовью в саундтреке Інь-Ян; KALUSH & SKOFKA спели о своей родной земле в песне Батьківщина, а Wellboy напомнил, кто же мы есть, в композиции Додому.

О каждой из этих премьер — далее в материале.

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Христина Соловий — Юність

16 декабря Христина Соловий презентовала песню Юність — это первый сингл из третьей части альбома Rosa Ventorum.

Поклонников уже взбудоражил клип, в котором вместе с Христиной снялся писатель и музыкант Сергей Жадан. Там музыканты играют влюбленных.

— Моя песня о юности. Наша страна так сильна именно потому, что еще очень юная и страстная. Ей можно все и все ей по силам, — комментирует Христина.

Певица рассказала, что идея такого дуэта возникла еще на концерте памяти выдающегося музыканта Миська Барбары в 2021, где она создала кавер песни Я помру від застуди легендарной группы Мертвий Півень на слова Жадана.

Сергей Жадан лучше всего воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии также присутствует вечная юность, а в его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры.

Сам Сергей Жадан о сотрудничестве с Христиной Соловий рассказывает, что это была уникальная возможность оказаться в кадре с любимой певицей.

— Мне нравится эта песня — она светлая и печальная одновременно. Под такие песни люди влюбляются и признаются в любви, — комментирует Сергей Жадан сотрудничество над новой песней Соловий.

Вышла чувственная история отношений мужчины и женщины — отношений, преодолевающих время и зажигающих воздух. Довольно естественно получилось, по-моему. Потому, думаю, мы еще всех удивим.

Прослушать новую песню Христины Соловий Юність можно на всех музыкальных площадках.

MONATIK & ROXOLANA — Інь-Ян

Фантастический дуэт должен был представить свою песню еще 25 февраля, но война все изменила. И, наконец, 16 декабря исполнители решили: нет времени для того, чтобы откладывать жизнь на потом.

— 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения, мы отменили премьеру песни Інь-Ян. Сегодня же, несмотря на все попытки агрессора (РФ) унести у нас нормальную жизнь, мы приняли решение больше не откладывать и выпустить эту работу.

Потому что именно так живет сейчас каждый украинец. Продолжает верить и делает то, что умеет, несмотря ни на что, — комментирует эту работу Дмитрий Монатик.

Композиция проникнута переживаниями о любви двух разных людей, которые не могут жить друг без друга.

Прослушать композицию Monatik и Roxolana — Інь-Ян можно на всех музыкальных платформах.

KALUSH & SKOFKA — Батьківщина

Это уже не первый раз два украинских певца творят вместе. И каждый раз совместные композиции превосходят все ожидания поклонников. Новый саундтрек Батьківщина — это про любовь к Украине и скорби о погибших на войне.

— Мы специально не показывали вам бэкстейдж съемки, не рассказывали в социальных сетях, что снова делаем что-то общее, чтобы именно в этот момент, читая этот текст, мы могли хоть немного порадовать вас в довольно печальное и сложное время для нас всех, — комментирует работу Kalush.

Также певец сообщил, что Батьківщина войдет в новый альбом.

Написан он (трек — ред.) душой и сердцем, болью за Украину и печалью за умерших героев, написан для поднятия боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый: кто-то на передовой, а кто-то в тылу.

Также известно, что этой работой исполнители решили поддержать проект от сети АЗК ОККО и Фонда Повернись живим, которые собирают средства для украинской армии.

Wellboy — Додому

Новая композиция Wellboy Додому вошла в его альбом 8 марабу.

В своей последней работе певец рассказывает о самом важном в жизни каждого человека — семье.

— Главная идея клипа — это ценность семьи. Семья — это самое важное, что есть в нашей жизни. Семья никогда от нас не отвернется. По жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна, — комментирует исполнитель.

В этом клипе мы хотели показать, что надо закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое трудное время для Украины.

И если вам сложно, вы бежите вверх или вниз, падаете, помните: все непременно будет хорошо, мы все вернемся домой — рано или поздно, — заключает Wellboy.

Слушать песню Додому и весь альбом исполнителя Wellboy можно по ссылке.

Подборку хороших украинских песен, созданных во время войны, можно найти в нашем материале.

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