День неожиданных премьер! Новые дуэты и песни от украинских исполнителей: Христина Соловій, MONATIK и ROXOLANA, KALUSH, Wellboy

Украинские певцы, как никто, реагируют на события вокруг всей Украины. Особенно приятно встречать новые дуэты и коллаборации, о которых никогда бы не догадались!
16 декабря стало днем музыкальных премьер: Христина Соловий и Сергей Жадан сыграли влюбленных в клипе на новую работу певицы — Юність; MONATIK & ROXOLANA зазвучали настоящей любовью в саундтреке Інь-Ян; KALUSH & SKOFKA спели о своей родной земле в песне Батьківщина, а Wellboy напомнил, кто же мы есть, в композиции Додому.
О каждой из этих премьер — далее в материале.
16 декабря Христина Соловий презентовала песню Юність — это первый сингл из третьей части альбома Rosa Ventorum.
Поклонников уже взбудоражил клип, в котором вместе с Христиной снялся писатель и музыкант Сергей Жадан. Там музыканты играют влюбленных.
— Моя песня о юности. Наша страна так сильна именно потому, что еще очень юная и страстная. Ей можно все и все ей по силам, — комментирует Христина.
Певица рассказала, что идея такого дуэта возникла еще на концерте памяти выдающегося музыканта Миська Барбары в 2021, где она создала кавер песни Я помру від застуди легендарной группы Мертвий Півень на слова Жадана.
Сергей Жадан лучше всего воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии также присутствует вечная юность, а в его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры.
Сергей Жадан лучше всего воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии также присутствует вечная юность, а в его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры.
Сам Сергей Жадан о сотрудничестве с Христиной Соловий рассказывает, что это была уникальная возможность оказаться в кадре с любимой певицей.
— Мне нравится эта песня — она светлая и печальная одновременно. Под такие песни люди влюбляются и признаются в любви, — комментирует Сергей Жадан сотрудничество над новой песней Соловий.
Вышла чувственная история отношений мужчины и женщины — отношений, преодолевающих время и зажигающих воздух. Довольно естественно получилось, по-моему. Потому, думаю, мы еще всех удивим.
Вышла чувственная история отношений мужчины и женщины — отношений, преодолевающих время и зажигающих воздух. Довольно естественно получилось, по-моему. Потому, думаю, мы еще всех удивим.
Прослушать новую песню Христины Соловий Юність можно на всех музыкальных площадках.
Фантастический дуэт должен был представить свою песню еще 25 февраля, но война все изменила. И, наконец, 16 декабря исполнители решили: нет времени для того, чтобы откладывать жизнь на потом.
— 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения, мы отменили премьеру песни Інь-Ян. Сегодня же, несмотря на все попытки агрессора (РФ) унести у нас нормальную жизнь, мы приняли решение больше не откладывать и выпустить эту работу.
Потому что именно так живет сейчас каждый украинец. Продолжает верить и делает то, что умеет, несмотря ни на что, — комментирует эту работу Дмитрий Монатик.
Потому что именно так живет сейчас каждый украинец. Продолжает верить и делает то, что умеет, несмотря ни на что, — комментирует эту работу Дмитрий Монатик.
Композиция проникнута переживаниями о любви двух разных людей, которые не могут жить друг без друга.
Прослушать композицию Monatik и Roxolana — Інь-Ян можно на всех музыкальных платформах.
Это уже не первый раз два украинских певца творят вместе. И каждый раз совместные композиции превосходят все ожидания поклонников. Новый саундтрек Батьківщина — это про любовь к Украине и скорби о погибших на войне.
— Мы специально не показывали вам бэкстейдж съемки, не рассказывали в социальных сетях, что снова делаем что-то общее, чтобы именно в этот момент, читая этот текст, мы могли хоть немного порадовать вас в довольно печальное и сложное время для нас всех, — комментирует работу Kalush.
Также певец сообщил, что Батьківщина войдет в новый альбом.
Написан он (трек — ред.) душой и сердцем, болью за Украину и печалью за умерших героев, написан для поднятия боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый: кто-то на передовой, а кто-то в тылу.
Написан он (трек — ред.) душой и сердцем, болью за Украину и печалью за умерших героев, написан для поднятия боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый: кто-то на передовой, а кто-то в тылу.
Также известно, что этой работой исполнители решили поддержать проект от сети АЗК ОККО и Фонда Повернись живим, которые собирают средства для украинской армии.
Новая композиция Wellboy Додому вошла в его альбом 8 марабу.
В своей последней работе певец рассказывает о самом важном в жизни каждого человека — семье.
— Главная идея клипа — это ценность семьи. Семья — это самое важное, что есть в нашей жизни. Семья никогда от нас не отвернется. По жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна, — комментирует исполнитель.
В этом клипе мы хотели показать, что надо закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое трудное время для Украины.
В этом клипе мы хотели показать, что надо закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое трудное время для Украины.
И если вам сложно, вы бежите вверх или вниз, падаете, помните: все непременно будет хорошо, мы все вернемся домой — рано или поздно, — заключает Wellboy.
Слушать песню Додому и весь альбом исполнителя Wellboy можно по ссылке.
Подборку хороших украинских песен, созданных во время войны, можно найти в нашем материале.
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