Колесо времени 4 сезон: поставит ли Amazon свое популярное шоу на паузу

Весной 2025 поклонники Колеса времени увидели завершение третьего сезона — зрелищного, насыщенного и построенного на сюжетах четвертой и пятой книг Роберта Джордана.

Ценители шоу считали, что это именно тот момент, когда сериал по-настоящему набрал глубину, поэтому возник вопрос: а что дальше? Выйдет ли 4 сезон Колеса времени? Что известно на данный момент — расскажем в материале.

Будет ли 4 сезон Колеса времени

Всего в книжной серии Джордана четырнадцать томов — материала для последующих серий предостаточно. Однако анонса о продолжении не было, а вместо него неожиданное молчание. И вот 23 мая 2025 года издание The Wrap сообщило:

Prime Video не планирует продолжать сериал, так что пока 4 сезон Колеса времени поставлен на паузу.

Это не классическая громкая отмена — скорее тихая остановка, без официального прощания. В мире телепроизводства это означает, что проект вроде бы завис в воздухе: он не активен, но и не полностью мертв.

Причина остановки — чрезмерные затраты на производство, и это, несмотря на колоссальное по охвату одобрение, 97% фанатов понравился 3 сезон.

3 сезон Колеса времени считают творческим пиком шоу.

Еще до оглашения печальной новости о приостановлении 4 сезона главная звезда Колеса времени Розамунд Пайк говорила с надеждой: мол, все в руках Amazon, и она очень хочет вернуться к этой истории, потому что считает ее уникальной.

Пайк трогательно вспоминала поклонников, особенно выделивших именно третий сезон, и намекала, что все участники команды хотели бы продолжения этого путешествия.

Такое же мнение высказал и ее партнер по сериалу Дэниел Хенни (Лан Мандрагоран), говоря, что они просто скрестили пальцы, и гордятся тем, чего добились в последнем сезоне.

Шоураннер Рейф Джадкинс даже заявил, что хотел бы рассказать историю еще в течение шести или семи сезонов. Но все эти планы зависли в воздухе.

Когда выйдет и о чем может быть Колесо времени 4 сезон

После новости о прекращении дальнейшей работы над сериалом Колесо времени фанаты начали надеяться, что, как это иногда случается, 4 сезон может подхватить другая платформа. Однако по информации TV Line, студия не настроена продавать права другим сервисам.

Джадкинс 6 июня опубликовал эмоциональный пост, в котором написал, что сам не понимает причин такого решения, а главное — не знает, появится ли шанс на новый дом для шоу.

Если Amazon или другой стриминг решит снять 4 сезон Колеса времени — возможно, дата выхода сместится на 2026-2027 годы.

Но пока о продолжении нет даже намека.

Если бы 4 сезон все же получил зеленый свет, история продолжила бы разворачивать линии не только вокруг Возрожденного Дракона, но и Каракарна. В финале третьей части он получает власть, но остается уязвимым перед Тенью.

В романах на этом этапе он основывает Черную Башню, вступает в политические игры, темные силы обостряют противостояние. Это и было бы центром четвёртого сезона.

Относительно актерского состава — все указывало на то, что главные звезды: Пайк, Хенни, Джоша Страдовски остались в проекте. А остальные, как и в предыдущих сезонах, менялись бы: фэнтезийный мир нуждается во множестве героев, и создатели сериала находили колоритных персон.

Но пока ни даты, ни планов, ни официальных заявлений о новой трансляционной платформе. Есть только молчание Amazon и надежда фанатов.

Поинтересуйся также, какие мистические ленты достойны внимания, и как фантастика превращает в ирреальное зрелище интимные истории и находит чудеса в повседневной жизни.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.