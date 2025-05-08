Константин 2: дата выхода, сюжет — горячие факты для поклонников Киану Ривза

Фильм Константин 2 с Киана Ривзом наконец стал ближе к экрану — через двадцать лет после выхода оригинала.

В недавнем интервью для Inverse Ривз рассказал, что команда долго боролась за право снять сиквел и, похоже, им удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Наконец-то фаны могут готовиться к возвращению Джона Константина на экран.

Все, что известно о Константине 2 — дата выхода, сюжет и съемки — рассказываем в материале.

Дата выхода Константин 2

Хотя официально дата выхода еще не объявлена, есть информация, что сценарий уже написан, а съемки планировалось начать после Дня благодарения 2024 года. Это означает, что:

Премьера Константин 2 может состояться в конце 2025 или начале 2026 года.

Продюсер Лоренцо ди Бонавентура подтвердил, что имеет на руках сценарий, и признался, что читает его, испытывая некоторый страх из-за высоких ожиданий от экранизации.

Константин 2 — что известно о сценарии

Сценарий написал Акива Голдсман, известный своими блестящими работами Игры разума и Я — легенда. На этапе написания он сотрудничал с режиссером Фрэнсисом Лоуренсом и главной звездой Киану Ривзом.

Теперь все троица интригуют тем, что сиквел расширит темы оригинала, выстраивая новый барьер между Землей и потусторонними злыми существами.

По словам режиссера Фрэнсиса Лоуренса, Константин был у них в голове все двадцать лет, они просто накапливали нравящиеся идеи, истории и персонажей.

Хотя детали сюжета держатся в секрете, известно, что фильм будет еще более жестким и тревожным, с акцентом на темный нуарный стиль.

Команда обещает глубже погрузиться в темный мир оккультизма и сверхъестественного, и, конечно, Киану Ривзу снова достанется главная роль.

Киану Ривз об участии в сиквеле

Киану Ривз не скрывает, что годами активно продвигал идею продолжения Константина. Он признался, что постоянно обращался на студию с просьбой снять сиквел, и, наконец, это дало результат.

Хорошо сотрудничать с Фрэнсисом и Акива над этим фильмом. Просто приятно находиться в одной комнате и разговаривать с Константином. Да, просто все болтают и просто, вы знаете, что придумали Акива и Фрэнсис, и какие у них идеи. Я хочу сыграть этого парня, — цитирует слова актера The Sun.

За проект взялась DC Studios, в то же время Warner Bros. Pictures будет выступать дистрибьютором фильма, как это было с оригинальной лентой 2005 года. Так что новое кино обещает быть творением ведущих студий и самых известных продюсеров.

Раньше мы рассказывали: Джон Уик 5, когда ждет новую часть культового боевика, и вернется ли в фильм Киану Ривз.

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