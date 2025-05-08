Костянтин 2: дата виходу, сюжет — гарячі факти для шанувальників Кіану Рівза

Фото IMDb Фільм Костянтин 2 з Кіану Рівзом нарешті наближається до великих екранів — через двадцять років після виходу оригіналу. У недавньому інтерв’ю для Inverse Рівз розповів, що команда довго боролася за право зняти сиквел і, схоже, їм таки вдалося зрушити справу з мертвої точки. Нарешті фани можуть готуватись до повернення Джона Костянтина на екран. Усе, що відомо про Костянтин 2 — дата виходу, сюжет та зйомки — розповідаємо у матеріалі. Дата виходу Костянтин 2 Хоча офіційно дата виходу ще не оголошена, є інформація, що сценарій вже написаний, а зйомки планували розпочати після Дня подяки 2024 року. Це означає, що: Прем’єра Костянтин 2 може відбутися наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Продюсер Лоренцо ді Бонавентура підтвердив, що має на руках сценарій, і зізнався, що читає його, відчуваючи деякий страх через високі очікування від екранізації. Читати на тему Топ-10 відомих американських акторів-чоловіків — ролі у яких фільмах зробили їх знаменитими на весь світ Розповідаємо про популярних голлівудських акторів, читай у яких фільмах вони грали. Костянтин 2 — що відомо про сценарій Сценарій написав Аківа Ґолдсман, відомий своїми блискучими роботами Ігри розуму та Я — легенда. На етапі написання він співпрацював з режисером Френсісом Лоуренсом і головною зіркою Кіану Рівзом. Тепер усі трійця інтригує тим, що сиквел розширить теми оригіналу, вибудовуючи новий бар’єр між Землею та потойбічними злими істотами. За словами режисера Френсіса Лоуренса, Костянтин був у них у голові всі двадцять років, вони просто накопичували ідеї, історії та персонажів, які подобаються. Хоча деталі сюжету тримаються в таємниці, відомо, що фільм буде ще більш жорстким і тривожним, з акцентом на темний нуарний стиль. Команда обіцяє глибше зануритися в темний світ окультизму та надприродного, і, звісно, Кіану Рівзу знову дістанеться головна роль. Кіану Рівз про участь у сиквелі Кіану Рівз не приховує, що роками активно просував ідею продовження Костянтина. Він зізнався, що постійно звертався до студії з проханням зняти сиквел, і нарешті це дало результат. Добре співпрацювати з Френсісом та Аківа над цим фільмом. Просто приємно перебувати в одній кімнаті та розмовляти з Костянтином. Так, просто всі базікають і просто, ви знаєте, що придумали Аківа та Френсіс, і які у них ідеї. Я прагну зіграти цього хлопця, — цитує слова актора видання The Sun. За проект взялася DC Studios, водночас Warner Bros. Pictures виступатиме дистриб’ютором фільму, як це було з оригінальною стрічкою 2005 року. Тож нове кіно обіцяє бути творінням провідних студій та найвідоміших продюсерів. Раніше ми розповідали: Джон Вік 5, коли чекати нову частину культового бойовика, і чи повернеться у стрічку Кіану Рівз.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter