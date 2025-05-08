Костянтин 2: дата виходу, сюжет — гарячі факти для шанувальників Кіану Рівза

Фільм Костянтин 2 з Кіану Рівзом нарешті наближається до великих екранів — через двадцять років після виходу оригіналу.

У недавньому інтерв’ю для Inverse Рівз розповів, що команда довго боролася за право зняти сиквел і, схоже, їм таки вдалося зрушити справу з мертвої точки. Нарешті фани можуть готуватись до повернення Джона Костянтина на екран.

Усе, що відомо про Костянтин 2 — дата виходу, сюжет та зйомки — розповідаємо у матеріалі.

Дата виходу Костянтин 2

Хоча офіційно дата виходу ще не оголошена, є інформація, що сценарій вже написаний, а зйомки планували розпочати після Дня подяки 2024 року. Це означає, що:

Прем’єра Костянтин 2 може відбутися наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

Продюсер Лоренцо ді Бонавентура підтвердив, що має на руках сценарій, і зізнався, що читає його, відчуваючи деякий страх через високі очікування від екранізації.

Костянтин 2 — що відомо про сценарій

Сценарій написав Аківа Ґолдсман, відомий своїми блискучими роботами Ігри розуму та Я — легенда. На етапі написання він співпрацював з режисером Френсісом Лоуренсом і головною зіркою Кіану Рівзом.

Тепер усі трійця інтригує тим, що сиквел розширить теми оригіналу, вибудовуючи новий бар’єр між Землею та потойбічними злими істотами.

За словами режисера Френсіса Лоуренса, Костянтин був у них у голові всі двадцять років, вони просто накопичували ідеї, історії та персонажів, які подобаються.

Хоча деталі сюжету тримаються в таємниці, відомо, що фільм буде ще більш жорстким і тривожним, з акцентом на темний нуарний стиль.

Команда обіцяє глибше зануритися в темний світ окультизму та надприродного, і, звісно, Кіану Рівзу знову дістанеться головна роль.

Кіану Рівз про участь у сиквелі

Кіану Рівз не приховує, що роками активно просував ідею продовження Костянтина. Він зізнався, що постійно звертався до студії з проханням зняти сиквел, і нарешті це дало результат.

Добре співпрацювати з Френсісом та Аківа над цим фільмом. Просто приємно перебувати в одній кімнаті та розмовляти з Костянтином. Так, просто всі базікають і просто, ви знаєте, що придумали Аківа та Френсіс, і які у них ідеї. Я прагну зіграти цього хлопця, — цитує слова актора видання The Sun.

За проект взялася DC Studios, водночас Warner Bros. Pictures виступатиме дистриб’ютором фільму, як це було з оригінальною стрічкою 2005 року. Тож нове кіно обіцяє бути творінням провідних студій та найвідоміших продюсерів.

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