На репетиции украли украшение! Какие символы и смыслы костюмов Ziferblat на Евровидении

Вчера выступление Украины на Евровидении увидели миллионы людей во всем мире. Каждое движение и момент страны используют по-своему: чтобы привлечь как можно больше поддержки, провозгласить важный месседж или выиграть конкурс.

Украинская группа Ziferblat на Евровидении появилась в ярких костюмах, которые вызвали в сети довольно противоречивые комментарии. Сегодня мы расскажем больше о том, какие смыслы были заложены в образы и что еще стоит знать.

Костюмы Ziferblat на Евровидении: что в них особенного

Не секрет, что костюмы для группы создал известный дизайнер Иван Фролов. Каждый цвет и фасон костюма олицетворял личность и характер исполнителей. А еще — мечту о свободной Украине. Центральным символом костюмов стала мальва.

Цветок прорастал из костюмов, словно надежда. Розовые цветки были декорированы кристаллами Swarovski. В общем, костюмы вышли в стиле 70-х годов, которые удачно сочетались с внешностью Ziferblat.

Комментаторы в сети разделились на два лагеря. Первые заявляли, что яркие костюмы не выглядят мужественно. А вторые — что именно такими и должны быть костюмы на Евровидении.

Отметим, что Иван Фролов создает наряды для мировых звезд, среди которых Бейонсе, Дженнифер Лопес, Доджа Кэт, Дуа Липа, Сабрина Карпентер и другие. Дизайнер рассказал Суспільному, что костюмы имеют уникальные элементы.

В создании образов мы использовали особый элемент, это мальвы. Их эскиз создала украинская художница Наталья Суйко из Каменец-Подольского.

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Мальва для украинцев является символом возрождения. Именно такой глубокий посыл имели в виду группа и те, кто готовил ее к выступлению.

Кроме костюмов, на участниках группы были еще и украшения и запонки, изготовленные из серебра в единственном экземпляре со специальной гравировкой.

Рассмотреть их поближе ты можешь в нашем материале.

Однако не обошлось без вызовов, ведь на первой репетиции группы в Базеле гиперболизированное кольцо солиста Даниила украли, и ювелиры создали новый экземпляр за 4 дня, — написали ювелиры.

Ранее мы рассказывали, о чем пели Ziferblat на Евровидении 2025 года.

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