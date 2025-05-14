На репетиції поцупили прикрасу! Які символи та сенси костюмів Ziferblat на Євробаченні

Учора виступ України на Євробаченні побачили мільйони людей по всьому світу. Кожен рух і момент країни використовують по-своєму: аби залучити якомога більше підтримки, проголосити важливий меседж чи виграти конкурс.

Український гурт Ziferblat на Євробаченні постав у яскравих костюмах, які викликали у мережі доволі суперечливі коментарі. Та сьогодні ми розповімо більше про те, які сенси були закладені в образи і що ще варто знати.

Костюми Ziferblat на Євробаченні: що в них особливого

Не є секретом, що костюми для гурту створив відомий дизайнер Іван Фролов. Кожен колір та фасон костюма уособлював особистість та характер виконавців. А ще — мрію про вільну Україну. Центральним символом костюмів стала мальва.

Квітка проростала з костюмів, ніби надія. Рожеві квітки були декоровані кристалами Swarovski. Загалом костюми вийшли у стилі 70-х років, які вдало поєдналися із зовнішністю Ziferblat.

Коментатори у мережі розділилися на два табори. Перші заявляли, що яскраві костюми не мають мужнього вигляду. А другі — що саме такі костюми і мають бути на Євробаченні.

Зазначимо, що Іван Фролов створює вбрання для світових зірок, серед яких Бейонсе, Дженніфер Лопес, Доджа Кет, Дуа Ліпа, Сабріна Карпентер та інші. Дизайнер розповів Суспільному, що костюми мають унікальні елементи.

У створенні образів ми використали особливий елемент, це мальви. Їх ескіз створила українська художниця Наталка Суйко з Кам’янець-Подільського.

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Мальва для українців є символом відродження. Тож саме такий глибокий посил мали на увазі гурт і ті, хто готували його до виступу.

Крім костюмів, на учасниках гурту були ще й прикраси та запонки, виготовлені зі срібла в єдиному екземплярі зі спеціальним гравіюванням.

Роздивитися їх ближче ти можеш у нашому матеріалі.

Однак не обійшлося без викликів, адже на першій репетиції гурту в Базелі гіперболізовану каблучку соліста Данила поцупили, і ювеліри створили новий екземпляр за 4 дні, — написали ювеліри.

Раніше ми розповідали, про що співали Ziferblat на Євробаченні 2025.

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