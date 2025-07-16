Красное уведомление 2: что известно о дате премьеры и возвращении звездной троицы

Красное уведомление 2, которое продолжит историю яркого трио — агента ФБР Джона Гартли, талантливого вора Нолана Бута и привлекательной преступницы Сары Блэк — готовится к выходу.

Что известно о новом сиквеле комедийного приключенческого боевика — дате выхода и актерах — узнай в материале.

Красное уведомление 2 — дата выхода

Netflix уже намекает: Красное уведомление 2 обещает взрыв эмоций уже в 2025-м году. Хотя точную дату еще держат в секрете, все указывает на осень. Вероятнейшая дата выхода — ноябрь.

Ждать сногсшибательное трио с новой приключенческой аферой остается всего несколько месяцев.

В ролях

Двейн Джонсон возвращается как агент ФБР Джон Гартли;

Райан Рейнольдс — как гениальный вор-искусствовед Нолан Бут;

Галь Гадот — как Сара TheBishop Блэк, она снова будет держать всех в напряжении.

Интересно, что Netflix официально подтвердил: снимаются не один, а сразу два сиквела (Red Notice 2 и Red Notice 3).

Режиссер Роусон Маршалл Тербер опять сразу на двух стульях: как сценарист и режиссер. А вот точный график съемок не озвучивают, известно лишь, что производство сильно задержалось из-за забастовок в Голливуде и загруженных графиков звездных актеров.

Что известно о сюжете сиквела Красное уведомление 2

Считается, что Красное уведомление 2 расскажет о событиях, которые развернутся после финальных кадров первой части.

По сюжету вмешательство агента ФБР Бутса приведет к новому витку интриги, ведь он оставил своих “коллег” без денег. Поэтому криминальные искатели древностей, миллионов и приключений готовы к новому тройному ограблению с головокружительной оплатой.

По легенде, цель — один из самых известных музеев мира, вероятно, Лувр в Париже.

Красное уведомление 2 обещает крутой экшн, хитроумный план, бесконечные изменения и острые и шутливые перепалки между главными героями.

Если понравилась первая лента — готовься к еще более высокой ставке, грандиозным локациям и поворотам сюжета, которые не будут отпускать твое внимание до самого финала.

Узнай также, готовят ли к выходу продолжение комедийного боевика Мачо и Ботан 3 — ленты, ставшей хитом более десяти лет назад.

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