Красное уведомление 2: что известно о дате премьеры и возвращении звездной троицы

Фото IMDb Красное уведомление 2, которое продолжит историю яркого трио — агента ФБР Джона Гартли, талантливого вора Нолана Бута и привлекательной преступницы Сары Блэк — готовится к выходу. Что известно о новом сиквеле комедийного приключенческого боевика — дате выхода и актерах — узнай в материале. Красное уведомление 2 — дата выхода Netflix уже намекает: Красное уведомление 2 обещает взрыв эмоций уже в 2025-м году. Хотя точную дату еще держат в секрете, все указывает на осень. Вероятнейшая дата выхода — ноябрь. Ждать сногсшибательное трио с новой приключенческой аферой остается всего несколько месяцев. Читать по теме Никто 2: дата выхода и затмит ли новый боевик Джона Уика Никто 2 — в чем интрига новой ленты и когда ждать ее выхода на большой экран. В ролях Двейн Джонсон возвращается как агент ФБР Джон Гартли; Райан Рейнольдс — как гениальный вор-искусствовед Нолан Бут; Галь Гадот — как Сара TheBishop Блэк, она снова будет держать всех в напряжении. Интересно, что Netflix официально подтвердил: снимаются не один, а сразу два сиквела (Red Notice 2 и Red Notice 3). Режиссер Роусон Маршалл Тербер опять сразу на двух стульях: как сценарист и режиссер. А вот точный график съемок не озвучивают, известно лишь, что производство сильно задержалось из-за забастовок в Голливуде и загруженных графиков звездных актеров. Что известно о сюжете сиквела Красное уведомление 2 Считается, что Красное уведомление 2 расскажет о событиях, которые развернутся после финальных кадров первой части. По сюжету вмешательство агента ФБР Бутса приведет к новому витку интриги, ведь он оставил своих “коллег” без денег. Поэтому криминальные искатели древностей, миллионов и приключений готовы к новому тройному ограблению с головокружительной оплатой. По легенде, цель — один из самых известных музеев мира, вероятно, Лувр в Париже. Красное уведомление 2 обещает крутой экшн, хитроумный план, бесконечные изменения и острые и шутливые перепалки между главными героями. Если понравилась первая лента — готовься к еще более высокой ставке, грандиозным локациям и поворотам сюжета, которые не будут отпускать твое внимание до самого финала. Узнай также, готовят ли к выходу продолжение комедийного боевика Мачо и Ботан 3 — ленты, ставшей хитом более десяти лет назад. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter