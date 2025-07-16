Червоне повідомлення 2: що відомо про дату прем’єри та повернення зіркової трійці

Червоне повідомлення 2, яке продовжить історію яскравого тріо — агента ФБР Джона Гартлі, талановитого злодія Нолана Бута та привабливої злочинниці Сари Блек — готується до виходу.

Що відомо про новий сиквел комедійного пригодницького бойовика — дата виходу і актори — дізнайся у матеріалі.

Червоне повідомлення 2 — дата виходу

Netflix уже натякає: Червоне повідомлення 2 вибухне у 2025-му році. Хоча точну дату ще тримають у секреті, усе вказує на осінь. Найімовірніша дата виходу — листопад.

Чекати вибухове тріо з новою пригодницькою аферою лишається усього кілька місяців.

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У ролях

Двейн Джонсон повертається як агент ФБР Джон Гартлі;

Райан Рейнольдс — як геніальний злодій‑мистецтвознавець Нолан Бут;

Галь Ґадот — як Сара “The Bishop” Блек, вона знову триматиме усіх у напрузі.

Цікаво, що Netflix офіційно підтвердив: знімаються не один, а одразу два сиквели (Red Notice 2 і Red Notice 3).

Режисер Роусон Маршалл Тьорбер знову одразу на двох стільцях: як сценарист і режисер. А от точний графік зйомок не озвучують, відомо лише, що виробництво сильно затрималося через страйки в Голівуді та завантажені графіки зіркових акторів.

Що відомо про сюжет сиквелу Червоне повідомлення 2

Вважається, що Червоне повідомлення розкаже про події, які розгорнуться після фінальних кадрів першої частини.

За сюжетом, втручання агента ФБР Бутса призведе до нового витка інтриги, адже він лишив своїх “колег” без грошей. Тож кримінальні шукачі старожитностей, мільйонів і пригод готові до нового потрійного пограбування з карколомною оплатою.

За легендою, ціль — один із найвідоміших музеїв світу, ймовірно, Лувр у Парижі.

Червоне повідомлення 2 обіцяє крутий екшн, хитромудрий план, нескінченні зміни та гострі й жартівливі перепалки між головними героями.

Якщо сподобалася перша стрічка — готуйся до ще вищої ставки, грандіозних локацій і поворотів сюжету, що не відпускатимуть твою увагу до самого фіналу.

Дізнайся також, чи готують до виходу продовження комедійного бойовика Мачо і Ботан 3 — стрічки, яка стала хітом понад десять років тому.

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