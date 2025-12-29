Кто победил в Танцах со звездами 2025 года: результаты благотворительного спецвыпуска

С начала полномасштабной войны шоу Танцы со звёздами было поставлено на паузу, однако теперь, спустя четыре года, зрители впервые увидели его спецвыпуск.

Предновогодний эфир стал не просто возвращением любимого проекта, но и благотворительным событием. Выпуск был по-настоящему уникальным.

Кто вошёл в состав судейской коллегии, как проголосовали судьи и зрители, и кто в итоге стал победителем Танцев со звёздами 2025 — подробности в материале.

Кто победил в шоу Танцы со звёздами 2025

Целью нынешних Танцев со звёздами было не только развлечь зрителей, но и собрать средства на поддержку раненых военных, а именно — на транспортную эвакуацию тяжелораненых.

В судейский состав вернулись Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар, Наталья Могилевская и Дмитрий Дикусар, который в начале полномасштабной войны пошел служить и на шоу признался, что на паркете чувствует себя значительно комфортнее, чем в новой реальности войны.

Всего в шоу приняли участие двенадцать звёздных пар, в каждой из которых один из партнёров был профессионалом, а второй вышел на паркет, чтобы сравняться в мастерстве с профи и доказать, что искусство танца покоряется самым настойчивым.

Судейская команда оценивала выступления непосредственно во время шоу, поэтому мы имеем итоговые баллы и предварительных победителей:

Руся Данилкина & Павел Симакин — румба — 40 баллов KOLA & Сергей Ефремов — танго — 40 баллов Павел Текучев & Анна Карелина — ча-ча-ча — 39 баллов Никита Добрынин & Анна Манжула — румба — 39 баллов Наталка Денисенко & Антон Нестерко — самба — 39 баллов Натали Солоник & Александр Прохоров — пасодобль — 38 баллов Женя Галич & Яна Цибульская — пасодобль — 38 баллов Григорий Решетник & Юлия Сахневич — венский вальс — 38 баллов Даша Квиткова & Женя Кот — фокстрот — 37 баллов Василий Байдак & Nadine — ча-ча-ча — 36 баллов Неля Шовкопляс & Макс Леонов — квикстеп — 35 баллов Наталья Островская & Виталий Загоруйко — танго — 35 баллов

Однако указанные результаты — не окончательные. И вопрос, кто победил в шоу Танцы со звёздами 2025, остаётся открытым, ведь зрительское голосование продолжается до 30 декабря 2025 года включительно.

Читать по теме Кто победил в Холостяк 14: с кем объединилось сердце Тараса Цымбалюка Кто победил в самом романтичном реалити Украины?

И если главным критерием для судей была техническая сторона танца, то зрители могут отдаться эмоциям и проголосовать за своего победителя — пару, которая покорила драйвом и страстью.

Напомним, что шоу объединило усилия с всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center, чтобы собрать средства на прицельную эвакуацию раненых военных.

Речь идёт о быстром транспортировании бойцов с передовой непосредственно в операционные центры. Благодаря этой системе среднее время эвакуации удалось сократить до 17 часов.

Именно эти часы часто становятся решающими: они могут предотвратить ампутации и дать больше шансов на выздоровление и жизнь. Поддержать сбор и присоединиться к спасению можно по ссылке.

Источник фото: телеканал 1+1.

Читай также: кто выиграл Взвешенные и счастливые 2025 — кого признали лучшим участником сезона.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!