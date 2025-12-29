Кто победил в Танцах со звездами 2025 года: результаты благотворительного спецвыпуска

С начала полномасштабной войны шоу Танцы со звёздами было поставлено на паузу, однако теперь, спустя четыре года, зрители впервые увидели его спецвыпуск.
Предновогодний эфир стал не просто возвращением любимого проекта, но и благотворительным событием. Выпуск был по-настоящему уникальным.
Кто вошёл в состав судейской коллегии, как проголосовали судьи и зрители, и кто в итоге стал победителем Танцев со звёздами 2025 — подробности в материале.
Кто победил в шоу Танцы со звёздами 2025
Целью нынешних Танцев со звёздами было не только развлечь зрителей, но и собрать средства на поддержку раненых военных, а именно — на транспортную эвакуацию тяжелораненых.
В судейский состав вернулись Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар, Наталья Могилевская и Дмитрий Дикусар, который в начале полномасштабной войны пошел служить и на шоу признался, что на паркете чувствует себя значительно комфортнее, чем в новой реальности войны.
Всего в шоу приняли участие двенадцать звёздных пар, в каждой из которых один из партнёров был профессионалом, а второй вышел на паркет, чтобы сравняться в мастерстве с профи и доказать, что искусство танца покоряется самым настойчивым.
Судейская команда оценивала выступления непосредственно во время шоу, поэтому мы имеем итоговые баллы и предварительных победителей:
- Руся Данилкина & Павел Симакин — румба — 40 баллов
- KOLA & Сергей Ефремов — танго — 40 баллов
- Павел Текучев & Анна Карелина — ча-ча-ча — 39 баллов
- Никита Добрынин & Анна Манжула — румба — 39 баллов
- Наталка Денисенко & Антон Нестерко — самба — 39 баллов
- Натали Солоник & Александр Прохоров — пасодобль — 38 баллов
- Женя Галич & Яна Цибульская — пасодобль — 38 баллов
- Григорий Решетник & Юлия Сахневич — венский вальс — 38 баллов
- Даша Квиткова & Женя Кот — фокстрот — 37 баллов
- Василий Байдак & Nadine — ча-ча-ча — 36 баллов
- Неля Шовкопляс & Макс Леонов — квикстеп — 35 баллов
- Наталья Островская & Виталий Загоруйко — танго — 35 баллов
Однако указанные результаты — не окончательные. И вопрос, кто победил в шоу Танцы со звёздами 2025, остаётся открытым, ведь зрительское голосование продолжается до 30 декабря 2025 года включительно.
И если главным критерием для судей была техническая сторона танца, то зрители могут отдаться эмоциям и проголосовать за своего победителя — пару, которая покорила драйвом и страстью.
Напомним, что шоу объединило усилия с всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center, чтобы собрать средства на прицельную эвакуацию раненых военных.
Речь идёт о быстром транспортировании бойцов с передовой непосредственно в операционные центры. Благодаря этой системе среднее время эвакуации удалось сократить до 17 часов.
Именно эти часы часто становятся решающими: они могут предотвратить ампутации и дать больше шансов на выздоровление и жизнь. Поддержать сбор и присоединиться к спасению можно по ссылке.
Источник фото: телеканал 1+1.
