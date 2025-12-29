Хто переміг у Танцях з зірками 2025: результати благодійного спецвипуску

Від початку повномасштабної війни шоу Танці з зірками вставало на паузу, але тепер, через чотири роки, глядачі вперше побачили його спецвипуск.

Передноворічний ефір став не просто поверненням улюбленого проєкту, а й благодійною подією. Випуск був справді унікальним.

Хто увійшов до складу суддівської колегії та як проголосували судді та глядачі, і хто нарешті став переможцем Танці з зірками 2025 — деталі у матеріалі.

Хто переміг на шоу Танці з зірками 2025

Метою нинішніх Танців з зірками було не лише розважити глядачів, а й зібрати кошти на підтримку поранених військових, точніше — для транспортної евакуації важкопоранених.

До суддівського складу повернулися Дмитро Монатік, Катерина Кухар, Наталя Могилевська та Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни приєднався до лав Збройних сил, і на шоу зізнався, що на паркеті почувається значно комфортніше, ніж у новій реальності війни.

Усього в шоу взяли участь дванадцять зіркових пар, в кожній з яких один з партнерів був професіоналом, а другий — вийшов на паркет, щоб зрівнятися у майстерності з профі й довести, що мистецтво танцю підкоряється наполегливішим.

Суддівська команда оцінювала виступи безпосередньо під час шоу, тож маємо підсумкові бали і попередніх переможців:

Руся Данилкіна & Павло Сімакін — румба — 40 балів

KOLA & Сергій Єфремов — танго — 40 балів

Павло Текучев & Анна Кареліна — ча-ча-ча — 39 балів

Нікіта Добринін & Анна Манжула — румба — 39 балів

Наталка Денисенко & Антон Нестерко — самба — 39 балів

Наталі Солонік & Олександр Прохоров — пасодобль — 38 балів

Женя Галич & Яна Цибульська — пасодобль — 38 балів

Григорій Решетник & Юлія Сахневич — віденський вальс — 38 балів

Даша Квіткова & Женя Кот — фокстрот — 37 балів

Василь Байдак & Nadine — ча-ча-ча — 36 балів

Неля Шовкопляс & Макс Леонов — квікстеп — 35 балів

Наталя Островська & Віталій Загоруйко — танго — 35 балів

Але вказані результати — не остаточні. І питання: хто переміг на шоу Танці з зірками 2025 — лишається відкритим, адже глядацьке голосування триває до 30 грудня 2025 включно.

І якщо головним критерієм суддів була технічність танцю, то глядачам можна віддатися емоціям і проголосувати за свого переможця — пару, яка підкорила драйвом та пристрастю.

Нагадаємо, що шоу об’єднало зусилля з всеукраїнським сучасним центром військової травми Superhumans Center, щоб зібрати кошти на прицільну евакуацію поранених військових.

Йдеться про швидке транспортування бійців з передової одразу до операційних центрів. Завдяки цій системі середній час евакуації вдалося скоротити до 17 годин.

Саме ці години часто стають вирішальними: вони можуть запобігти ампутаціям і дати більше шансів на одужання і життя. Підтримати збір і долучитися до порятунку можна за посиланням.

Джерело фото: телеканал 1+1.

