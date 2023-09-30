Послушать подкаст и разгадать рецепт! Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №6 от 30.09.2023 и как прошли конкурсы

МастерШеф 12 сезон продолжает испытывать участников разными конкурсами, чтобы они могли доказать, кто из них самый лучший.

Повара уже путешествовали по кулинарной карте и готовили под “тревоги”, но в этом выпуске их ждал немного другой конкурс.

Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в шестом выпуске и как прошли конкурсы.

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Как прошел шестой выпуск МастерШеф 12 сезон

В шестом выпуске МастерШеф 12 сезон судьи решили устроить участникам сюрприз и записали подкаст, в котором поделились, для кого из звезд готовили. Естественно, они также рассказали и рецепты блюд.

Но сложность конкурса заключалась в том, что рецепты были зашифрованы, участники должны были разгадать их и приготовить блюдо.

Не все удачно выполнили задание, поэтому некоторые из поваров получили черный фартук и соревновались в битве черных за место на проекте.

Кто покинул проект МастерШеф 12 сезон в шестом выпуске

Проект МастерШеф 12 сезон в шестом выпуске покинул Артем Пересков.

Он владелец сети кофеен, на начале полномасштабного вторжения готовил с соседями еду для военных и гражданских. Мечтал стать поваром еще с детства и стал готовить в восемь лет.

Ты также можешь почувствовать себя МастерШефом, готовя блюда у себя на кухне. Для этого только нужен вкусный рецепт. Ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с меренгой.

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