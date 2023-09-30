Послухати подкаст та розгадати рецепт! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №6 від 30.09.2023 та як минули конкурси

МастерШеф 12 сезон продовжує випробовувати учасників різними конкурсами, щоб вони могли довести, хто з них найкращий.

Кухарі вже подорожували кулінарною картою та готували під “тривоги”, але у цьому випуску на них чекав трішки інший конкурс.

Ми розповімо, хто покинув МастерШеф 12 сезон у шостому випуску та як минули конкурси.

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Як минув шостий випуск МастерШеф 12 сезон

У шостому випуску МастерШеф 12 сезон судді вирішили влаштувати учасникам сюрприз та записали подкаст, у якому поділилися, для кого з зірок готували. Звісно, вони також розповіли і рецепти страв.

Але складність конкурсу полягала у тому, що рецепти були зашифровані, учасники мали розгадати їх та приготувати страву.

Не всі вдало виконали завдання, тому дехто з кухарів отримав чорний фартух та змагався у битві чорних за місце на проекті.

Хто покинув проект МастерШеф 12 сезон у шостому випуску

Проект МастерШеф 12 сезон у шостому випуску покинув Артем Пересков.

Він є власником мережі кав’ярень, на початку повномасштабного вторгнення готував з сусідами їжу для військових та цивільних. Мріяв стати кухарем ще з дитинства і почав готувати у вісім років.

Ти також можеш відчути себе МастерШефом, готуючи страви у себе на кухні. Для цього лише потрібен смачний рецепт. Раніше ми розповідали, як приготувати яблучний пиріг з меренгою.

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