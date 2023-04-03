La Zarra — Évidemment: что известно об участнице Евровидения-2023 из Франции и о чем ее песня

Франция — одна из стран, участник которой автоматически попадает в финал на песенном конкурсе Евровидение. Несмотря на это, каждый год конкурсанты из этой страны показывают хороший результат.

На Евровидении-2023 Францию представит певица La Zarra с песней Évidemment. Мы расскажем, что известно об участнице из Франции и ее песне.

La Zarra: что известно об участнице Евровидения из Франции

La Zarra — канадская певица марокканского происхождения. Девушка стала популярной после сотрудничества с рэпером Niro, в 2016 году они вместе выпустили песню Printemps Blanc.

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Певица говорит, что гордится тем, что будет представлять Францию. Она еще с младенческого возраста мечтала о французской моде и часами смотрела выступления Селин Дион и Милен Фармер.

— Я очень горжусь возможностью исполнить свою песню перед миллионами зрителей по всему миру. Я большая поклонница голосов Франции Эдит Пиаф, Барбары, Далиды, а также Селин Дион. Рада, что европейцы услышат мою песню, — заявила она.

La Zarra — Évidemment: о чем песня

Песня La Zarra — Évidemment о переживаниях реалий жизни, оглядываясь на прошлое с ностальгией и сожалением. По словам песни можно понять, что героиня пережила разбитое сердце и разочарование. Она поет о неспособности обрести любовь и болезненных последствиях веры в пустые обещания.

Припев подчеркивает основную идею песни о суровых реалиях жизни.

Певица рассказывает о быстротечности красивых обещаний, а неизбежность трудных времен подчеркивается строчкой: “После хорошей погоды идет дождь”.

Это говорит о том, что жизненные взлеты и падения не всегда равны и справедливы и что вещи могут быть идеальными, но разрушаться в мгновение ока.

Песня заканчивается повторением строк первого припева. Это подчеркивает, что прошлое героини безвозвратно, она никогда не станет тем человеком, которым была раньше.

La Zarra — Évidemment: перевод

І куплет

Моё сердце, мои руки, мои глаза, моя талия –

Ничто больше не принадлежит мне.

Я причиняю себе боль, чтобы творить добро.

Я всё забываю, как будто ничего не было.

В моем адском саду растут цветы,

Которые я поливаю своими слезами и мечтами.

Припев

Мы можем быть на вершине мира,

‎‏Но до неба так и не дотянешься.

Очевидно

Все эти прекрасные обещания, которые я слышу, –

Это всего лишь ветер.

Очевидно

Что после хорошей погоды идёт дождь.

Это то, что мы забываем:

Всегда бывает слишком хорошо, чтобы быть правдой,

Но никогда не бывает слишком уродливо, чтобы быть подделкой.

ІІ куплет

Очевидно

Она никогда не будет прежней,

Та девушка из прошлого

Я продаю завтрашний день и заново покупаю вчерашний.

Время – это убийца,

Я ищу любовь, но ничего не нахожу,

Как и в своей сумочке

В моей голове все не так очевидно

Я ищу правду, при этом избегая её

Припев

ІІІ куплет

Очевидно

Она никогда не будет прежней,

Та девушка из прошлого.

Потому что я пою,

Воспеваю мою жизнь, вашу, немного романтики.

Я стою обнаженная перед вами,

Так дайте мне шанс

От вас ко мне, от меня к вам,

Удалось ли мне спеть, воспеть Великую Францию?

Всегда бывает слишком хорошо, чтобы быть правдой,

Но никогда не бывает слишком уродливо, чтобы быть подделкой.

Очевидно

Она никогда не будет прежней,

Та девушка из прошлого

Очевидно

Ранее мы рассказывали, кто будет представлять Израиль на Евровидении-2023 и что известно об участнице.

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