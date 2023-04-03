La Zarra — Évidemment: что известно об участнице Евровидения-2023 из Франции и о чем ее песня

Франция — одна из стран, участник которой автоматически попадает в финал на песенном конкурсе Евровидение. Несмотря на это, каждый год конкурсанты из этой страны показывают хороший результат.
На Евровидении-2023 Францию представит певица La Zarra с песней Évidemment. Мы расскажем, что известно об участнице из Франции и ее песне.
La Zarra — канадская певица марокканского происхождения. Девушка стала популярной после сотрудничества с рэпером Niro, в 2016 году они вместе выпустили песню Printemps Blanc.
Певица говорит, что гордится тем, что будет представлять Францию. Она еще с младенческого возраста мечтала о французской моде и часами смотрела выступления Селин Дион и Милен Фармер.
— Я очень горжусь возможностью исполнить свою песню перед миллионами зрителей по всему миру. Я большая поклонница голосов Франции Эдит Пиаф, Барбары, Далиды, а также Селин Дион. Рада, что европейцы услышат мою песню, — заявила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от La Zarra (@la_zarra)
Публикация от La Zarra (@la_zarra)
Песня La Zarra — Évidemment о переживаниях реалий жизни, оглядываясь на прошлое с ностальгией и сожалением. По словам песни можно понять, что героиня пережила разбитое сердце и разочарование. Она поет о неспособности обрести любовь и болезненных последствиях веры в пустые обещания.
Припев подчеркивает основную идею песни о суровых реалиях жизни.
Певица рассказывает о быстротечности красивых обещаний, а неизбежность трудных времен подчеркивается строчкой: “После хорошей погоды идет дождь”.
Певица рассказывает о быстротечности красивых обещаний, а неизбежность трудных времен подчеркивается строчкой: “После хорошей погоды идет дождь”.
Это говорит о том, что жизненные взлеты и падения не всегда равны и справедливы и что вещи могут быть идеальными, но разрушаться в мгновение ока.
Песня заканчивается повторением строк первого припева. Это подчеркивает, что прошлое героини безвозвратно, она никогда не станет тем человеком, которым была раньше.
І куплет
Моё сердце, мои руки, мои глаза, моя талия –
Ничто больше не принадлежит мне.
Я причиняю себе боль, чтобы творить добро.
Я всё забываю, как будто ничего не было.
В моем адском саду растут цветы,
Которые я поливаю своими слезами и мечтами.
Припев
Мы можем быть на вершине мира,
Но до неба так и не дотянешься.
Очевидно
Все эти прекрасные обещания, которые я слышу, –
Это всего лишь ветер.
Что после хорошей погоды идёт дождь.
Это то, что мы забываем:
Всегда бывает слишком хорошо, чтобы быть правдой,
Но никогда не бывает слишком уродливо, чтобы быть подделкой.
ІІ куплет
Она никогда не будет прежней,
Та девушка из прошлого
Я продаю завтрашний день и заново покупаю вчерашний.
Время – это убийца,
Я ищу любовь, но ничего не нахожу,
Как и в своей сумочке
В моей голове все не так очевидно
Я ищу правду, при этом избегая её
ІІІ куплет
Та девушка из прошлого.
Потому что я пою,
Воспеваю мою жизнь, вашу, немного романтики.
Я стою обнаженная перед вами,
Так дайте мне шанс
От вас ко мне, от меня к вам,
Удалось ли мне спеть, воспеть Великую Францию?
Ранее мы рассказывали, кто будет представлять Израиль на Евровидении-2023 и что известно об участнице.
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