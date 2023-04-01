Noa Kirel — Unicorn: что известно об участнице Евровидения-2023 из Израиля и о чем ее песня

Израиль — первая страна, объявившая своего представителя на Евровидении-2023. Страна первой провела Нацотбор, претендентов на победу было 78, но победила только одна певица. Израиль на Евровидении-2023 представит Ноа Кирел (Noa Kirel).
Мы расскажем о песне девушки и ее карьере.
21-летняя Ноа Кирел популярная в Израиле певица. Свою карьеру в шоу-бизнесе она начала строить еще в 14 лет. Ее синглы были в двух лучших израильских чартах и набрали более 550 млн просмотров на YouTube.
Также Ноа сыграла главную роль в телесериале Kfula, была судьей шоу Израиль имеет талант, а еще озвучила анимационный фильм Тролли.
За семь лет своей карьеры она выпустила 41 сингл в жанре хип-хоп и электро-поп. Она также имеет большую аудиторию в Instagram, количество ее подписчиков достигает более 1,3 млн человек.
Сама певица утверждает, что у этой песни есть много смыслов. После пандемии жизнь набирает скорость и все происходит стремительно, и мы должны знать, как справляться с изменениями в очень быстром темпе. Для песни она выбрала самого сильного персонажа из европейской мифологии.
Есть что-то очень невинное и чистое в единороге, который существует только в сказках или фантазиях, — считает певица.
Есть что-то очень невинное и чистое в единороге, который существует только в сказках или фантазиях, — считает певица.
І куплет
Эй, тебе не нравится, как я говорю?
Эй, так что ты стоишь и продолжаешь обзывать меня?
Нет, я не твой враг, так что
Если ты собираешься это сделать, не делай этого.
Эй, ты хочешь проверить мою ДНК?
Старые истории, время уйти
И поверить в сказки,
Если ты собираешься это сделать.
Припев
Я буду стоять здесь, как единорог,
Здесь самостоятельно.
Я получила силу единорога,
Ты никогда не учишься?
Что я не буду оглядываться назад,
я не буду смотреть вниз,
Я иду, тебе лучше развернуться.
Сила единорога, сила единорога!
ІІ куплет
История попала в петлю,
Разве ты не хочешь ее изменить?
Ты знаешь, что мы можем, ты и я,
Может написать новую книгу.
Разве ты не хочешь изменить это сейчас?
Это будет феномен-феноменаль-феноменальное,
Феноменаль-феноменальные,
Женственно-женственно.
Ты хочешь увидеть, как я танцую?
Ты хочешь увидеть, как я танцую?!
Смотри на меня!
Еди-но-рог!
Я стою как…
Ранее мы рассказывали, кто будет представлять Финляндию на Евровидении-2023 и что известно об участнике.
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