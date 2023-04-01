Шоу-биз

Noa Kirel — Unicorn: что известно об участнице Евровидения-2023 из Израиля и о чем ее песня

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2023, 19:00
Noa Kirel – Unicorn: переклад пісні з якою виступить Ізраїль на Євробаченні 2023
Фото: Instagram

Больше новостей
Родина Чернових
Раненый отец и 15-летняя дочь после инсульта вместе проходят реабилитацию: история несокрушимой семьи Черновых
Як мотивувати себе для досягнення цілей — поради психологині
Пора достигать своих целей! Психолог рассказала, как мотивировать себя для выполнения задач
Як записатися до сімейного лікаря: інструкція
Всего пять простых шагов: как записаться на прием к семейному врачу онлайн
Бахмут
Лучше мы будем воевать, чем наши дети: бойцы 67 ОМБР ГУК о реалиях жизни ВСУ под Бахмутом
Смотреть больше

Материалы по теме

Світлана Тарабарова
С дочкой под сердцем: Светлана Тарабарова выпустила собственный Детский альбом для помощи мамочкам
Аліна Гросу про шароварщину та роботу у США
Распространять современную украинскую музыку и язык! Алина Гросу о шароварщине и работе в США
VESNA
Сестра красивая! Что известно о пражской группе VESNA, о чем она споет на Евровидении 2023 и при чем тут война России против Украины
Noa Kirel — Unicorn: что известно об участнице Евровидения-2023 из Израиля и о чем ее песня
С моего балкона было видно море: певица Ульяна Ройс о родном Мариуполе, втором бегстве от войны и особенной песне

Видео
0:07:05
Бахмут

Лучше мы будем воевать, чем наши дети: бойцы 67 ОМБР ГУК о реалиях жизни ВСУ под Бахмутом
0:03:32
Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність
Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага
0:08:15
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія
Замена дефицитным Калибрам? Зачем россиянам управляемые авиационные бомбы и как Украине бороться с ними
0:03:18
Эвакуация детей из Мариуполя
Вывезли из-под Мариуполя 36 детей и взяли под опеку! История неравнодушных переселенцев
0:07:05
Карта бойових дій в Україні
Враг атакует Шахедами и разворачивает мобилизацию: карта боевых действий в Украине 1 апреля в режиме онлайн
0:04:36
Приют для животных
Козы, овцы и… крокодил! Сыроварня стала приютом для сотен эвакуированных животных
0:01:46
перехвачены разговоры
“Твой муж убивает людей”: о неудачах оккупантов и их методах войны — в новых перехваченных разговорах
0:03:31
Орехов сейчас
Как только захватчиков отгонят — город оживет! Как выживает почти уничтоженный Орехов
0:03:33
Лариса Борисенко
Медики не давали никаких шансов! Кинолог и ее овчарка подорвались на растяжке и чудом выжили
0:04:44
Як подружжя бізнесменів з Бучі допомагало людям в окупації
Раздавал продукты местным и партизанил — как грузин-бизнесмен пережил оккупацию Бучи
Больше видео
Як записатися до сімейного лікаря: інструкція
Читать дальше
Всего пять простых шагов: как записаться на прием к семейному врачу онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь