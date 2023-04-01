Noa Kirel — Unicorn: что известно об участнице Евровидения-2023 из Израиля и о чем ее песня

Израиль — первая страна, объявившая своего представителя на Евровидении-2023. Страна первой провела Нацотбор, претендентов на победу было 78, но победила только одна певица. Израиль на Евровидении-2023 представит Ноа Кирел (Noa Kirel).

Мы расскажем о песне девушки и ее карьере.

Что известно о Noa Kirel

21-летняя Ноа Кирел популярная в Израиле певица. Свою карьеру в шоу-бизнесе она начала строить еще в 14 лет. Ее синглы были в двух лучших израильских чартах и набрали более 550 млн просмотров на YouTube.

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Также Ноа сыграла главную роль в телесериале Kfula, была судьей шоу Израиль имеет талант, а еще озвучила анимационный фильм Тролли.

За семь лет своей карьеры она выпустила 41 сингл в жанре хип-хоп и электро-поп. Она также имеет большую аудиторию в Instagram, количество ее подписчиков достигает более 1,3 млн человек.

Noa Kirel — Unicorn: о чем песня

Сама певица утверждает, что у этой песни есть много смыслов. После пандемии жизнь набирает скорость и все происходит стремительно, и мы должны знать, как справляться с изменениями в очень быстром темпе. Для песни она выбрала самого сильного персонажа из европейской мифологии.

Есть что-то очень невинное и чистое в единороге, который существует только в сказках или фантазиях, — считает певица.

Перевод песни Noa Kirel — Unicorn

І куплет

Эй, тебе не нравится, как я говорю?

Эй, так что ты стоишь и продолжаешь обзывать меня?

Нет, я не твой враг, так что

Если ты собираешься это сделать, не делай этого.

Эй, ты хочешь проверить мою ДНК?

Старые истории, время уйти

И поверить в сказки,

Если ты собираешься это сделать.

Припев

Я буду стоять здесь, как единорог,

Здесь самостоятельно.

Я получила силу единорога,

Ты никогда не учишься?

Что я не буду оглядываться назад,

я не буду смотреть вниз,

Я иду, тебе лучше развернуться.

Сила единорога, сила единорога!

ІІ куплет

История попала в петлю,

Разве ты не хочешь ее изменить?

Ты знаешь, что мы можем, ты и я,

Может написать новую книгу.

Разве ты не хочешь изменить это сейчас?

Припев

Это будет феномен-феноменаль-феноменальное,

Феноменаль-феноменальные,

Женственно-женственно.

Припев

Ты хочешь увидеть, как я танцую?

Ты хочешь увидеть, как я танцую?

Ты хочешь увидеть, как я танцую?!

Смотри на меня!

Еди-но-рог!

Еди-но-рог!

Еди-но-рог!

Я стою как…

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