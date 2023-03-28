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Сестра красивая! Что известно о пражской группе VESNA, о чем она споет на Евровидении 2023 и при чем тут война России против Украины

Виктория Мельник, редактор сайта 28 марта 2023, 15:00
VESNA
Фото: Instagram

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Сестра красивая! Что известно о пражской группе VESNA, о чем она споет на Евровидении 2023 и при чем тут война России против Украины
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