Сестра красивая! Что известно о пражской группе VESNA, о чем она споет на Евровидении 2023 и при чем тут война России против Украины

Нынешнее Евровидение точно станет громким событием песенного конкурса. Уже известно, что Украину на Евровидении 2023 года будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steal, рассказывающая об защитниках из Азовстали.
Но есть немало участников из других стран, которые вызвали бурную реакцию у зрителей из Украины и всего мира. Например, представители Чехии — группа VESNA.
Что известно о группе VESNA и их песне My sister’s crown — читай в материале.
Чешские представители на Евровидении 2023 — это пражская группа, которую возглавляет певица, композитор и автор текстов Патриция Фуксова. Постоянными участниками группы являются выходцы из Чехии, Словакии и России.
Их отборочная песня My sister’s crown (Корона моей сестры) объединила также болгарскую реперку Таниту Янкову и украинскую музыкантку Екатерину Ватченко.
Композиция исполняется на нескольких языках, среди которых даже украинский. Однако многих зрителей возмутила и тема песни, и то, что в группе участвует певица из России.
Композиция исполняется на нескольких языках, среди которых даже украинский. Однако многих зрителей возмутила и тема песни, и то, что в группе участвует певица из России.
Песня My sister’s crown, как отмечают сами авторы, рассказывает об объединении сестринских народов.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vesna (@vesna__music)
Допис, поширений Vesna (@vesna__music)
— Это песня, создающая незримую связь между всеми, кто испытывает какую-то несвободу. Это сострадание ко всем, кто испытывает любую форму несвободы. И поддержка в том, чтобы не бояться вырваться на свободу, — говорила вокалистка и фронтвумен коллектива Патрисия Фуксова.
Лозунгом композиции стал хештег #chooseloveoverpower, то есть выбирай любовь, а не силу.
Лозунгом композиции стал хештег #chooseloveoverpower, то есть выбирай любовь, а не силу.
Также Фуксова заявляла, что именно сотрудничество шести человек из разных стран группы VESNA стало основным вдохновением женщины.
— Однако нам нравится творить и играть вместе, потому что мы уважаем и поддерживаем друг друга. Поэтому песня о сестринстве, уважении, поддержке и сотрудничестве. Мы считаем, что эти ценности ключевые во многих актуальных темах, которые сейчас резонируют во всем мире.
Моя сестра в угол не уйдет
И тебя слушать не будет.
Моя сестра в сердце очень дикая,
Косы заплетет и не остановится.
Корона моих сестер.
Не снимай ее,
Никто не должен этого делать.
Она прекрасна,
И она сможет.
Она сама себе королева,
И она это докажет.
Ты можешь отвести руки назад.
Никто не хочет, чтобы ребята умирали.
Мы не твои куклы,
Мы не твои куклы.
Дай мне руку, не бойся
Плавать с другими сестрами.
В нашем море нет места для этой ненависти.
Береги себя, береги себя,
Не грусти.
Девушки, прыгаем и не останавливаемся.
Ты просто знай, что мы сестры до конца.
Чем еще удивит нас Евровидение в этом году? В нашем списке можно найти конкурсантов из других стран и все песни, которые будут звучать на Евровидении 2023.
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