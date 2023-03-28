Сестра красивая! Что известно о пражской группе VESNA, о чем она споет на Евровидении 2023 и при чем тут война России против Украины

Нынешнее Евровидение точно станет громким событием песенного конкурса. Уже известно, что Украину на Евровидении 2023 года будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steal, рассказывающая об защитниках из Азовстали.

Но есть немало участников из других стран, которые вызвали бурную реакцию у зрителей из Украины и всего мира. Например, представители Чехии — группа VESNA.

Что известно о группе VESNA и их песне My sister’s crown — читай в материале.

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Что известно о группе VESNA

Чешские представители на Евровидении 2023 — это пражская группа, которую возглавляет певица, композитор и автор текстов Патриция Фуксова. Постоянными участниками группы являются выходцы из Чехии, Словакии и России.

Их отборочная песня My sister’s crown (Корона моей сестры) объединила также болгарскую реперку Таниту Янкову и украинскую музыкантку Екатерину Ватченко.

Композиция исполняется на нескольких языках, среди которых даже украинский. Однако многих зрителей возмутила и тема песни, и то, что в группе участвует певица из России.

Песня My sister’s crown, как отмечают сами авторы, рассказывает об объединении сестринских народов.

— Это песня, создающая незримую связь между всеми, кто испытывает какую-то несвободу. Это сострадание ко всем, кто испытывает любую форму несвободы. И поддержка в том, чтобы не бояться вырваться на свободу, — говорила вокалистка и фронтвумен коллектива Патрисия Фуксова.

Лозунгом композиции стал хештег #chooseloveoverpower, то есть выбирай любовь, а не силу.

Также Фуксова заявляла, что именно сотрудничество шести человек из разных стран группы VESNA стало основным вдохновением женщины.

— Однако нам нравится творить и играть вместе, потому что мы уважаем и поддерживаем друг друга. Поэтому песня о сестринстве, уважении, поддержке и сотрудничестве. Мы считаем, что эти ценности ключевые во многих актуальных темах, которые сейчас резонируют во всем мире.

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Перевод песни My sister’s crown

І куплет

Моя сестра в угол не уйдет

И тебя слушать не будет.

Моя сестра в сердце очень дикая,

Косы заплетет и не остановится.

Моя сестра в угол не уйдет

И тебя слушать не будет.

Корона моих сестер.

Припев

Не снимай ее,

Не снимай ее,

Никто не должен этого делать.

Она прекрасна,

И она сможет.

Она сама себе королева,

И она это докажет.

II куплет

Ты можешь отвести руки назад.

Никто не хочет, чтобы ребята умирали.

Мы не твои куклы,

Мы не твои куклы.

Припев

ІІІ куплет

Дай мне руку, не бойся

Плавать с другими сестрами.

В нашем море нет места для этой ненависти.

Береги себя, береги себя,

Не грусти.

Девушки, прыгаем и не останавливаемся.

Ты просто знай, что мы сестры до конца.

Чем еще удивит нас Евровидение в этом году? В нашем списке можно найти конкурсантов из других стран и все песни, которые будут звучать на Евровидении 2023.

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