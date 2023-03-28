Сестро красива! Що відомо про празький гурт VESNA, про що він заспіває на Євробаченні 2023 та до чого тут війна Росії проти України

Цьогорічне Євробачення точно стане гучною подією пісенного конкурсу. Уже відомо, що Україну на Євробаченні 2023 представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steal, яка розповідає про оборонців з Азовсталі.

Та є учасники з інших країн, які добряче зметушили глядачів з України та світу. Наприклад, представники Чехії — гурт VESNA.

Що відомо про гурт VESNA та його пісню My sister’s crown — читай у матеріалі.

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Що відомо про гурт VESNA

Чеські представники на Євробаченні 2023 — це празький гурт, який очолює співачка, композиторка та авторка текстів Патриція Фуксова. До постійних учасників гурту входять вихідці з Чехії, Словаччини та Росії.

Їхня відбіркова пісня My sister’s crown (Корона моєї сестри) об’єднала також болгарську реперку Таніту Янкову та українську музикантку Катерину Ватченко.

Композиція виконується кількома мовами, серед яких навіть українська. Проте багатьох глядачів обурила й тема пісні, й те, що у гурті бере участь співачка з Росії.

Пісня My sister’s crown, як зазначають самі автори, оповідає про об’єднання сестринських народів.

— Це пісня, яка створює незримий зв’язок між усіма, хто зазнає якоїсь несвободи. Це співчуття до всіх, хто зазнає будь-якої форми несвободи. І підтримка в тому, щоб не боятися вирватися на свободу, — говорила раніше вокалістка та фронтвумен колективу Патрісія Фуксова.

Гаслом композиції став хештег #chooseloveoverpower, тобто обирай любов, а не силу.

Також Фуксова заявляла, що саме співпраця шістьох людей з різних країн у гурті VESNA стала основним натхненням жінки.

— Однак нам подобається творити та грати разом, тому що ми поважаємо та підтримуємо одна одну. Тож пісня про сестринство, повагу, підтримку та співпрацю. Ми вважаємо, що ці цінності є ключовими в багатьох актуальних темах, які зараз резонують у всьому світі.

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Переклад пісні My sister’s crown

І куплет Моя сестра в куток не піде І тебе слухати не буде. Моя сестра в серці дуже дика, Коси заплете і не зупиниться. Моя сестра в куток не піде І тебе слухати не буде. Корона моїх сестер. Приспів Не знімай її,

Не знімай її,

Ніхто не має цього робити.

Вона прекрасна,

І вона зможе.

Вона сама собі королева,

І вона це доведе.

ІІ куплет

Ти можеш відвести руки назад.

Ніхто не хоче, щоб хлопці помирали.

Ми не твої ляльки,

Ми не твої ляльки.

Приспів

ІІІ куплет

Дай мені руку, не бійся

Плавати з іншими сестрами.

У нашому морі немає місця для цієї ненависті.

Бережи себе, бережи себе.

Не сумуй!

Дівчата, стрибаємо і не зупиняємося.

Ти просто знай, що ми сестри до кінця.

Чим ще здивує нас цьогорічне Євробачення? У нашому списку можеш знайти конкурсантів з інших країн та усі пісні, які звучатимуть на Євробаченні 2023.

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