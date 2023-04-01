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Noa Kirel — Unicorn: що відомо про учасницю Євробачення-2023 з Ізраїля та про що її пісня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Квітня 2023, 19:00
Noa Kirel – Unicorn: переклад пісні з якою виступить Ізраїль на Євробаченні 2023
Фото: Instagram

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