Noa Kirel — Unicorn: що відомо про учасницю Євробачення-2023 з Ізраїля та про що її пісня

Ізраїль — перша країна, яка оголосила свого представника на Євробаченні-2023. Країна першою провела нацвідбір, претендентів на перемогу було аж 78, але перемогла лише одна співачка. Ізраїль на Євробаченні-2023 представить Ноа Кірел (Noa Kirel).

Ми розповімо про пісню дівчини та її кар’єру.

Що відомо про Noa Kirel

21-річна Ноа Кірел популярна в Ізраїлі співачка. Свою кар’єру у шоу-бізнесі вона почала будувати ще у 14 років. Її сингли були у двох найкращих ізраїльських чартах і набрали понад 550 млн переглядів на YouTube.

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Також Ноа зіграла головну роль у телесеріалі Kfula, була суддею шоу Ізраїль має талант, а ще озвучила анімаційний фільм Тролі.

За сім років своєї кар’єри дівчина випустила 41 сингл у жанрі хіп-хоп та електро-поп. Вона також має велику аудиторію в Instagram, кількість її підписників сягає понад 1,3 млн.

Noa Kirel — Unicorn: про що пісня

Сама співачка каже, що у цій пісні є багато сенсів. Після пандемії життя набирає швидкість, і все відбувається стрімко, тож ми маємо знати, як справлятися зі змінами у дуже швидкому темпі. Для пісні вона вибрала сильного персонажа з європейської міфології.

Є щось дуже безневинне та чисте в єдинорозі, що існує лише у казках чи фантазіях, — вважає співачка.

Переклад пісні Noa Kirel — Unicorn на українську

І куплет

Тобі не подобається, як я розмовляю?

То що ж ти стоїш і обзиваєш мене?

Ні, я тобі не ворог.

Якщо збираєшся це зробити, то не роби.

Хочеш перевірити мою ДНК?

Старі історії час забути

І повірити в казки,

Якщо ти збираєшся це зробити…

Приспів

Я буду стояти тут, як єдиноріг,

Тут, на самоті.

У мене є сила єдинорога,

Невже ти ніколи не вчишся?

Що я не буду озиратися,

Я не буду дивитися вниз,

Я піду вгору.

А тобі краще повернутися.

Сила єдинорога!

Сила єдинорога!

ІІ куплет

Історія повторюється,

Хіба ти не хочеш її змінити?

Ти ж знаєш, що ми можемо, ти і я,

Можемо написати нову книгу.

Хіба ти не хочеш змінити її зараз?

Це буде

Феноменально-феноменально-феноменально,

Феноменально-феноменально,

Жіночно-жіночно-жіночно.

Приспів

Я не така, як усі,

Перед усім світом

Ти можеш називати мене королевою.

Я не намагаюся вразити.

Хочеш побачити, як я танцюю?

Хочеш побачити, як я танцюю?

Хочеш побачити, як я танцюю?!

Дивись на мене!

Є-ди-норіг!

Є-ди-норіг!

Є-ди-норіг!

Я стою як…

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