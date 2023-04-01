Noa Kirel — Unicorn: що відомо про учасницю Євробачення-2023 з Ізраїля та про що її пісня

Ізраїль — перша країна, яка оголосила свого представника на Євробаченні-2023. Країна першою провела нацвідбір, претендентів на перемогу було аж 78, але перемогла лише одна співачка. Ізраїль на Євробаченні-2023 представить Ноа Кірел (Noa Kirel).
Ми розповімо про пісню дівчини та її кар’єру.
21-річна Ноа Кірел популярна в Ізраїлі співачка. Свою кар’єру у шоу-бізнесі вона почала будувати ще у 14 років. Її сингли були у двох найкращих ізраїльських чартах і набрали понад 550 млн переглядів на YouTube.
Також Ноа зіграла головну роль у телесеріалі Kfula, була суддею шоу Ізраїль має талант, а ще озвучила анімаційний фільм Тролі.
За сім років своєї кар’єри дівчина випустила 41 сингл у жанрі хіп-хоп та електро-поп. Вона також має велику аудиторію в Instagram, кількість її підписників сягає понад 1,3 млн.
Сама співачка каже, що у цій пісні є багато сенсів. Після пандемії життя набирає швидкість, і все відбувається стрімко, тож ми маємо знати, як справлятися зі змінами у дуже швидкому темпі. Для пісні вона вибрала сильного персонажа з європейської міфології.
Є щось дуже безневинне та чисте в єдинорозі, що існує лише у казках чи фантазіях, — вважає співачка.
Є щось дуже безневинне та чисте в єдинорозі, що існує лише у казках чи фантазіях, — вважає співачка.
І куплет
Тобі не подобається, як я розмовляю?
То що ж ти стоїш і обзиваєш мене?
Ні, я тобі не ворог.
Якщо збираєшся це зробити, то не роби.
Хочеш перевірити мою ДНК?
Старі історії час забути
І повірити в казки,
Якщо ти збираєшся це зробити…
Приспів
Я буду стояти тут, як єдиноріг,
Тут, на самоті.
У мене є сила єдинорога,
Невже ти ніколи не вчишся?
Що я не буду озиратися,
Я не буду дивитися вниз,
Я піду вгору.
А тобі краще повернутися.
Сила єдинорога!
ІІ куплет
Історія повторюється,
Хіба ти не хочеш її змінити?
Ти ж знаєш, що ми можемо, ти і я,
Можемо написати нову книгу.
Хіба ти не хочеш змінити її зараз?
Це буде
Феноменально-феноменально-феноменально,
Феноменально-феноменально,
Жіночно-жіночно-жіночно.
Я не така, як усі,
Перед усім світом
Ти можеш називати мене королевою.
Я не намагаюся вразити.
Хочеш побачити, як я танцюю?
Хочеш побачити, як я танцюю?!
Дивись на мене!
Є-ди-норіг!
Я стою як…
Раніше ми розповідали, хто представлятиме Фінляндію на Євробаченні-2023 та що відомо про учасника.
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