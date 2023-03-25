Запальний Käärijä представлятиме Фінляндію на Євробаченні 2023: пісня Cha Cha Cha — переклад та подробиці

Незабаром розпочнеться Євробачення 2023. Багато українців уважно слідкують за конкурсантами та гадають, хто ж його виграє. Як прогнозують букмекери, Україна знову має всі шанси на перемогу. Та щоб ти міг(-ла) знати більше про учасників, ми розповідаємо, хто представлятиме Фінляндію на Євробаченні. Читай у матеріалі про Käärijä і його пісню Cha Cha Cha.
Букмекери прогнозують Фінляндії друге місце за запальну пісню та харизматичного виконавця. На першому опинилася Швеція, а на третьому — Україна. Представлятиме Фінляндію співак Käärijä (Кеар’я) — фінський репер та автор пісень. Його справжнє ім’я Джере Пейхьонен.
Він відомий своїми яскравими живими виступами. Кеар’я епатажний та непередбачуваний. З дитинства він займався на барабанах, а у 2020 році випустив дебютний альбом Fantastista.
Співак любить змішувати жанри, шукати щось нове. Його пісні часто присвячені простим речам — дорослому життю, вечіркам тощо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Käärijä (@paidatonriehuja)
Публикация от Käärijä (@paidatonriehuja)
Пісня Käärijä — Cha Cha Cha розповідає про довгоочікувану вечірку та запальні танці після тяжкого робочого тижня.
І куплетТяжкий тиждень і багато складних днів позаду,Думаю про піна коладу та шляхи.Вечір тільки розпочався, і є час все виправити,Час зруйнувати цю крижану оболонку.
ПриспівТримаю келих обома руками, щоб бути якЧа-ча-ча-ча-ча-ча-ча,Ні, я не думаю про завтра, коли тримаю пінту пива, якЧа-ча-ча-ча-ча-ча-ча,Ні, не хочу бути спантеличеним і турбуватися, якЧа-ча-ча-ча-ча-ча-ча, ні.І я продовжуватиму, поки мені не набридне сидіти в цьому кріслі, як…
ІІ куплетДекілька піна колад позаду,Але моє обличчя все ще серйозне,так-так-так-так-так.Вечір тільки розпочався, і є час все виправити,Час зруйнувати цю крижану оболонку.Паркет кличе мене, адже тепер я вільний,Як ча-ча-ча я йду туди.
Слухай пісню в нашому матеріалі.
Раніше ми розповідали, хто представлятиме Іспанію на Євробаченні 2023.
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