Запальний Käärijä представлятиме Фінляндію на Євробаченні 2023: пісня Cha Cha Cha — переклад та подробиці

Незабаром розпочнеться Євробачення 2023. Багато українців уважно слідкують за конкурсантами та гадають, хто ж його виграє. Як прогнозують букмекери, Україна знову має всі шанси на перемогу. Та щоб ти міг(-ла) знати більше про учасників, ми розповідаємо, хто представлятиме Фінляндію на Євробаченні. Читай у матеріалі про Käärijä і його пісню Cha Cha Cha.

Хто такий Käärijä

Букмекери прогнозують Фінляндії друге місце за запальну пісню та харизматичного виконавця. На першому опинилася Швеція, а на третьому — Україна. Представлятиме Фінляндію співак Käärijä (Кеар’я) — фінський репер та автор пісень. Його справжнє ім’я Джере Пейхьонен.

Він відомий своїми яскравими живими виступами. Кеар’я епатажний та непередбачуваний. З дитинства він займався на барабанах, а у 2020 році випустив дебютний альбом Fantastista.

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Співак любить змішувати жанри, шукати щось нове. Його пісні часто присвячені простим речам — дорослому життю, вечіркам тощо.

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Cha Cha Cha: переклад пісні

Пісня Käärijä — Cha Cha Cha розповідає про довгоочікувану вечірку та запальні танці після тяжкого робочого тижня.

І куплет

Тяжкий тиждень і багато складних днів позаду,

Думаю про піна коладу та шляхи.

Вечір тільки розпочався, і є час все виправити,

Час зруйнувати цю крижану оболонку.

Приспів

Тримаю келих обома руками, щоб бути як

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча,

Ні, я не думаю про завтра, коли тримаю пінту пива, як

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча,

Ні, не хочу бути спантеличеним і турбуватися, як

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча, ні.

І я продовжуватиму, поки мені не набридне сидіти в цьому кріслі, як…

ІІ куплет

Декілька піна колад позаду,

Але моє обличчя все ще серйозне,

так-так-так-так-так.

Вечір тільки розпочався, і є час все виправити,

Час зруйнувати цю крижану оболонку.

Паркет кличе мене, адже тепер я вільний,

Як ча-ча-ча я йду туди.

Слухай пісню в нашому матеріалі.

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