Шоу-біз

Запальний Käärijä представлятиме Фінляндію на Євробаченні 2023: пісня Cha Cha Cha — переклад та подробиці

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 25 Березня 2023, 20:00
Käärijä — Cha Cha Cha: переклад пісні від Фінляндії на Євробаченні 2023
Фото: Instagram

Більше новин
Історична пам’ять
Імператори чи активісти? До яких історичних діячів українці ставляться позитивно, а до кого негативно
Історія 21-річного лицаря
Забрала юності роки та змусила пізнати пекло: історія 21-річного бійця, який віддав свою молодість війні
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
обрізка черешні навесні
Врожаю не буде краю. Коли потрібно обрізати черешню навесні та як це правильно зробити
Дивитись більше

Матеріали по темі

Mae Muller — I Wrote A Song — пісня Великої Британії на Євробаченні 2023
Хто представлятиме Велику Британію на Євробаченні 2023? Детально про Mae Muller та її пісню
Loreen
Представниця Швеції на Євробаченні 2023: хто така Loreen та про що пісня Tattoo
Blanca Paloma
Співає про силу та велич жінок: хто така Blanca Paloma та який переклад її пісні Еаеа
Євробачення 2023
Знову маємо шанс на перемогу? Що прогнозують букмекери для України та інших учасників Євробачення 2023

Відео
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради

Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:49
Як працюють артилеристи на Бахмутському напрямку
Піт артилерії береже кров піхоти! Як українці винищують ворога на Бахмутському напрямку
0:03:32
Наслідки удару по Костянтинівці 24 березня - репортаж з місця події
Ще донедавна була тиловою, а тепер прифронтова — репортаж з Костянтинівки
Карта бойових дій в Україні
16 ударів української авіації по окупантах та знищені Шахед і Ланцет: карта бойових дій в Україні 25 березня в режимі онлайн
вступ до ЄС
З якою швидкістю Україна рухається до членства в ЄС: виконані умови та перспективи
Карта бойових дій в Україні 24.03.2023 онлайн
Позиційні бої в Бахмуті та відбиття ворожих атак: карта бойових дій в Україні 24 березня в режимі онлайн
0:02:56
Модернізовані військові машини
Воювати можна й модернізованим: як волинське ТрО перетворює брухт на зброю проти окупантів
0:02:31
Одяг для тварин
Змінила фах, шиє одяг для тварин та донатить! Історія переселенки з Миколаївщини
0:03:51
Новогригорівка обстріл
Я впала навколішки перед будинком і плакала: село Новогригорівку ворог зруйнував на 90%
0:03:35
Шелтери для ВПО
Нові безкоштовні шелтери для ВПО: Прикарпаття приймає переселенців
Більше відео
обрізка черешні навесні
Читати далі
Врожаю не буде краю. Коли потрібно обрізати черешню навесні та як це правильно зробити

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь