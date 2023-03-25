Зажигательный Käärijä будет представлять Финляндию на Евровидении 2023: песня Cha Cha Cha — перевод и подробности

Вскоре начнется Евровидение 2023. Многие украинцы внимательно следят за конкурсантами и думают, кто же его выиграет. Как прогнозируют букмекеры, у Украины опять есть все шансы на победу. Но чтобы ты мог(-ла) знать больше об участниках, мы рассказываем, кто будет представлять Финляндию на Евровидении. Читай в материале о Käärijä и его песне Cha Cha Cha.
Букмекеры прогнозируют Финляндии второе место за зажигательную песню и харизматичного исполнителя. На первом месте оказалась Швеция, а на третьем — Украина. Представит Финляндию певец Käärijä (Кеарья) — финский рэпер и автор песен. Его настоящее имя Джере Пейхёнен.
Он известен своими яркими живыми выступлениями. Кеарья эпатажный и непредсказуемый. С детства он занимался на барабанах, а в 2020 году выпустил дебютный альбом Fantastista.
Певец любит смешивать жанры, искать что-то новое. Его песни часто посвящены простым вещам — взрослой жизни, вечеринкам и другому.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Käärijä (@paidatonriehuja)
Публикация от Käärijä (@paidatonriehuja)
Песня Käärijä — Cha Cha Cha рассказывает о долгожданной вечеринке и зажигательных танцах после тяжелой рабочей недели.
I куплетТяжелая неделя и много сложных дней позади,Думаю о пина коладе и путях.Вечер только начался, и есть время все исправить,Пора разрушить эту ледяную оболочку.
ПрипевДержу бокал обеими руками, чтобы быть какЧа-ча-ча-ча-ча-ча-ча,Нет, я не думаю о завтра, когда держу пинту пива, какЧа-ча-ча-ча-ча-ча-ча,Нет, не хочу быть озадаченным и беспокоиться, какЧа-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча, нет.И я буду продолжать, пока мне не надоест сидеть в этом кресле, как…
II куплетНесколько пина колад позади,Но мое лицо все еще серьезно,да-да-да-да-да.Вечер только начался, и есть время все исправить,Пора разрушить эту ледяную оболочку.Паркет зовет меня, ведь теперь я свободен,Как ча-ча-ча, я иду туда.
Слушай песню в нашем материале.
Ранее мы рассказывали, кто будет представлять Испанию на Евровидении 2023.
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