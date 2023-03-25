Зажигательный Käärijä будет представлять Финляндию на Евровидении 2023: песня Cha Cha Cha — перевод и подробности

Вскоре начнется Евровидение 2023. Многие украинцы внимательно следят за конкурсантами и думают, кто же его выиграет. Как прогнозируют букмекеры, у Украины опять есть все шансы на победу. Но чтобы ты мог(-ла) знать больше об участниках, мы рассказываем, кто будет представлять Финляндию на Евровидении. Читай в материале о Käärijä и его песне Cha Cha Cha.

Кто такой Käärijä

Букмекеры прогнозируют Финляндии второе место за зажигательную песню и харизматичного исполнителя. На первом месте оказалась Швеция, а на третьем — Украина. Представит Финляндию певец Käärijä (Кеарья) — финский рэпер и автор песен. Его настоящее имя Джере Пейхёнен.

Он известен своими яркими живыми выступлениями. Кеарья эпатажный и непредсказуемый. С детства он занимался на барабанах, а в 2020 году выпустил дебютный альбом Fantastista.

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Певец любит смешивать жанры, искать что-то новое. Его песни часто посвящены простым вещам — взрослой жизни, вечеринкам и другому.

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Cha Cha Cha: перевод песни

Песня Käärijä — Cha Cha Cha рассказывает о долгожданной вечеринке и зажигательных танцах после тяжелой рабочей недели.

I куплет

Тяжелая неделя и много сложных дней позади,

Думаю о пина коладе и путях.

Вечер только начался, и есть время все исправить,

Пора разрушить эту ледяную оболочку.

Припев

Держу бокал обеими руками, чтобы быть как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча,

Нет, я не думаю о завтра, когда держу пинту пива, как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча,

Нет, не хочу быть озадаченным и беспокоиться, как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча, нет.

И я буду продолжать, пока мне не надоест сидеть в этом кресле, как…

II куплет

Несколько пина колад позади,

Но мое лицо все еще серьезно,

да-да-да-да-да.

Вечер только начался, и есть время все исправить,

Пора разрушить эту ледяную оболочку.

Паркет зовет меня, ведь теперь я свободен,

Как ча-ча-ча, я иду туда.

Слушай песню в нашем материале.

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