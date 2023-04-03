Шоу-біз

La Zarra — Évidemment: що відомо про учасницю Євробачення-2023 з Франції та про що її пісня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 11:30
La Zarra – Évidemment: переклад пісні, з якою Франція виступить на Євробаченні-2023
Фото: Getty Images

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