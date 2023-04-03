La Zarra — Évidemment: що відомо про учасницю Євробачення-2023 з Франції та про що її пісня

Франція — одна з країн, учасник якої автоматично потрапляє у фінал на пісенному конкурсі Євробачення. Попри це щороку конкурсанти з цієї країни показують хороший результат.

На Євробаченні-2023 Францію представлятиме співачка La Zarra з піснею Évidemment. Ми розповімо, що відомо про учасницю з Франції та її пісню.

La Zarra: що відомо про учасницю Євробачення з Франції

La Zarra — канадська музикантка марокканського походження. Дівчина здобула популярність після співпраці з репером Niro, у 2016 році вони разом випустили пісню Printemps Blanc.

Зараз також дивляться

Співачка каже, що пишається тим, що представлятиме Францію. Вона ще з дитячого віку вона мріяла про французьку моду та годинами дивилася виступи Селін Діон та Мілен Фармер.

— Я дуже пишаюся можливістю виконати свою пісню перед мільйонами глядачів у всьому світі. Я велика шанувальниця голосів Франції Едіт Піаф, Барбари, Даліди, а також Селін Діон. Рада, що європейці почують мою пісню, — заявила вона.

La Zarra — Évidemment: про що пісня

Пісня La Zarra — Évidemment про переживання реалій життя, озираючись на минуле з ностальгією та жалем. Зі слів пісні можна зрозуміти, що героїня пережила розбите серце і розчарування. Вона співає про нездатність знайти кохання і болючі наслідки віри в порожні обіцянки.

Приспів підкреслює основну ідею пісні про суворі реалії життя.

Співачка розповідає про швидкоплинність красивих обіцянок, а неминучість важких часів підкреслюється рядком: “Після гарної погоди йде дощ”.

Це говорить про те, що життєві злети й падіння не завжди є рівними й справедливими і що речі можуть бути ідеальними в одну мить і зруйнованими в наступну.

Пісня закінчується повторенням рядків першого приспіву. Це підкреслює, що минуле героїні безповоротне, вона ніколи не стане тою людиною, якою була раніше.

La Zarra — Évidemment: переклад

І куплет

Очевидно

Моє серце, мої руки, мої очі, мої нирки

Мене більше нічого не стримує

Я шкодила собі, щоб робити добро

Я забуваю, ніби

це нічого не значило

У моєму пекельному саду ростуть квіти

Що я поливаю своїми сльозами мрії

Приспів

Ми можемо бути на вершині світу

‎‏Ти не можеш пальцем торкнутися неба

Очевидно

Усі ці прекрасні обіцянки, які я чую

Це лише вітер

Очевидно

Бо після гарної погоди йде дощ

Ось що ми забуваємо

Це завжди занадто добре, щоб бути правдою

Але це ніколи не буває надто потворним, щоб бути справжнім

ІІ куплет

Очевидно

Вона вже ніколи не буде колишньою

Та дівчина, що була раніше

Завтра продам, що вчора купила

час вбиває

Шукаю кохання, нічого не можу знайти

Як у моїй сумочці

У моїй голові це не так очевидно

Я шукаю правду, але уникаю її

Приспів

ІІІ куплет

Вона вже ніколи не буде колишньою

Та дівчина, що була раніше

Тому що я співаю

Моє життя твоє і трохи романтики

Тож дай мені шанс

Від тебе до мене, від мене до тебе

Чи вдалося мені заспівати, Велику Францію

Це завжди занадто добре, щоб бути правдою, але

Бути фальшивкою ніколи

не буває надто потворно

Очевидно

Вона вже ніколи не буде колишньою

Та дівчина, що була раніше

Очевидно

Раніше ми розповідали, хто представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2023 та що відомо про учасницю.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!