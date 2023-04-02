Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Що відомо про учасниць Євробачення-2023 з Австрії та про що їхня пісня

Австрія з 2017 року вибирає учасника на пісенний конкур Євробачення шляхом закритого відбору. Цього року розглядали 15 претендентів.
За результатами відбору, Австрію на Євробаченні-2023 представить дует Teya & Salena з піснею Who The Hell Is Edgar?
Це жіночий дует. Любов до музики в обох дівчат проявилася ще у дитячому віці. Teya потрапила на сцену у 12 років, вона була саксофоністкою у джазовому оркестрі.
Салена ще у сім років почала вчитися грати на гітарі та співати. Тея пише пісня, вона раніше вже пробувала свої сили у відборі на Євробачення: брала участь у Нацвідборі від Австрії та Сербії.
Салена була учасницею шоу Голос Німеччини, а у 2019 році брала участь в австрійському відборі на міжнародний конкурс. Співачки познайомилися на шоу Starmania, після цього почали товаришувати та співпрацювати.
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Пісню Who the Hell Is Edgar? можна розглядати як грайливий та гумористичний погляд на концепцію мистецького натхнення. У пісні співачка Тея розповідає, що відчуває, ніби в її тіло вселився привид Едгара Алана По. Вона акцентує, що саме він надихає її на великі тексти. Тому у приспіві ми чуємо, як повторюється ім’я письменника.
Пісня також підкреслює те, що натхнення може прийти звідусіль і у кожній речі можна побачити мистецтво. Також дівчата жартують про те, як мало вони заробляють на своїй музиці, але можуть отримати з неї безплатне шампанське на заправці.
Співачки хочуть донести нам думку, що ми маємо приймати творчість, де і коли б ми її не зустріли.
І куплет
О Боже, ти така гарна письменниця
О, це не я, це Едгар
Хто, в біса, такий Едгар?
Це привид в моєму тілі та він пише пісні
Це Едгар Аллан По та я думаю, він не може встояти
Так, його мозок у моїй руці і він рухається дуже швидко
Не знаю, як він заволодів мною, але я рада, що він це зробив
Тому що, ця пісня особлива й зробить мене багатою
Так, слова вириваються назовні, про що, в біса, йдеться?
Приспів
О, мій батьку, це привид в моєму тілі
О-о-о-о-о-о
По, По, По, По, По
Едгар Аллан, Едгар Аллан
Едгар Аллан По
II куплет
Можливо треба викликати лікаря або екзорциста
Може, хтось знає, де можна знайти Шекспіра, щоб я мала смак
Який твій IPI? Де тут A&R?
III куплет
Нуль, крапка, нуль, нуль, три
Дай мені два роки, і твоя вечеря буде безплатною
Шампанське на заправці моїм коштом
Едгар не може платити за мене
Нуль, крапка, нуль, нуль
Раніше ми розповідали, хто представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2023 та про що пісня учасниці.
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