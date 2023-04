Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Що відомо про учасниць Євробачення-2023 з Австрії та про що їхня пісня

Австрія з 2017 року вибирає учасника на пісенний конкур Євробачення шляхом закритого відбору. Цього року розглядали 15 претендентів.

За результатами відбору, Австрію на Євробаченні-2023 представить дует Teya & Salena з піснею Who The Hell Is Edgar?

Teya & Salena: що відомо про дует з Австрії

Це жіночий дует. Любов до музики в обох дівчат проявилася ще у дитячому віці. Teya потрапила на сцену у 12 років, вона була саксофоністкою у джазовому оркестрі.

Салена ще у сім років почала вчитися грати на гітарі та співати. Тея пише пісня, вона раніше вже пробувала свої сили у відборі на Євробачення: брала участь у Нацвідборі від Австрії та Сербії.

Салена була учасницею шоу Голос Німеччини, а у 2019 році брала участь в австрійському відборі на міжнародний конкурс. Співачки познайомилися на шоу Starmania, після цього почали товаришувати та співпрацювати.

Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar: про що пісня

Пісню Who the Hell Is Edgar? можна розглядати як грайливий та гумористичний погляд на концепцію мистецького натхнення. У пісні співачка Тея розповідає, що відчуває, ніби в її тіло вселився привид Едгара Алана По. Вона акцентує, що саме він надихає її на великі тексти. Тому у приспіві ми чуємо, як повторюється ім’я письменника.

Пісня також підкреслює те, що натхнення може прийти звідусіль і у кожній речі можна побачити мистецтво. Також дівчата жартують про те, як мало вони заробляють на своїй музиці, але можуть отримати з неї безплатне шампанське на заправці.

Співачки хочуть донести нам думку, що ми маємо приймати творчість, де і коли б ми її не зустріли.

Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar: переклад

І куплет

О Боже, ти така гарна письменниця

О, це не я, це Едгар

Хто, в біса, такий Едгар?

Це привид в моєму тілі та він пише пісні

Це Едгар Аллан По та я думаю, він не може встояти

Так, його мозок у моїй руці і він рухається дуже швидко

Не знаю, як він заволодів мною, але я рада, що він це зробив

Тому що, ця пісня особлива й зробить мене багатою

Так, слова вириваються назовні, про що, в біса, йдеться?

Приспів

О, мій батьку, це привид в моєму тілі

О-о-о-о-о-о

По, По, По, По, По

По, По, По, По, По

По, По, По, По, По

Едгар Аллан, Едгар Аллан

По, По, По, По, По

По, По, По, По, По

По, По, По, По, По

Едгар Аллан По

II куплет

Можливо треба викликати лікаря або екзорциста

Може, хтось знає, де можна знайти Шекспіра, щоб я мала смак

Який твій IPI? Де тут A&R?

Приспів

III куплет

Нуль, крапка, нуль, нуль, три

Дай мені два роки, і твоя вечеря буде безплатною

Шампанське на заправці моїм коштом

Едгар не може платити за мене

Нуль, крапка, нуль, нуль

Нуль, крапка, нуль, нуль

Нуль, крапка, нуль, нуль, три

Приспів

