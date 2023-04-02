Шоу-біз

Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Що відомо про учасниць Євробачення-2023 з Австрії та про що їхня пісня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Квітня 2023, 21:00
Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? переклад пісні з якою виступить Австрія на Євробаченні 2023

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