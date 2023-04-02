Шоу-биз

Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Что известно об участницах Евровидения-2023 из Австрии и о чем их песня

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 апреля 2023, 21:00
Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? переклад пісні з якою виступить Австрія на Євробаченні 2023

Больше новостей
Капеланська реформа: що зміниться для капеланів, згідно з новим законом
Военные звания, флаг и шевроны — первые 30 капелланов закончили подготовку: что изменится для душепастырей
Як приготувати хумус вдома: рецепт від Джеймі Олівера
Спасатель в холодильнике, что готовится за пять минут. Рецепт хумуса от Джейми Оливера
жінка рятувала тварин у Миколаївській області
Их выбрасывали на свалку в пакетах: история женщины, которая спасала животных в Николаевской области
Андрій Гуцалюк: історія військового про бої та поранення
Собратья борются, и я до победы оружие не сложу! История военного о боях, тяжелых ранениях и возвращении на службу
Смотреть больше

Материалы по теме

Noa Kirel – Unicorn: переклад пісні з якою виступить Ізраїль на Євробаченні 2023
Noa Kirel — Unicorn: что известно об участнице Евровидения-2023 из Израиля и о чем ее песня
VESNA
Сестра красивая! Что известно о пражской группе VESNA, о чем она споет на Евровидении 2023 и при чем тут война России против Украины
Pianoбой
Война должна была очистить украинскую культуру: Pianoбой о байрактарщине и шансах TVORCHI на Евровидении-2023
Käärijä — Cha Cha Cha: переклад пісні від Фінляндії на Євробаченні 2023
Зажигательный Käärijä будет представлять Финляндию на Евровидении 2023: песня Cha Cha Cha — перевод и подробности

Видео
0:03:35
Капеланська реформа: що зміниться для капеланів, згідно з новим законом

Военные звания, флаг и шевроны — первые 30 капелланов закончили подготовку: что изменится для душепастырей
0:02:46
жінка рятувала тварин у Миколаївській області
Их выбрасывали на свалку в пакетах: история женщины, которая спасала животных в Николаевской области
0:03:23
Як група Білий Янгол евакуює людей з Авдіївки
Эвакуация на бронекапсуле для всех желающих! Как группа Белый Ангел вывозит людей из уничтоженной Авдеевки
0:12:13
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Доступ к европейскому информационному пространству — в Украине заработал закон О медиа
0:00:40
Карта бойових дій в Україні 02.04.2023 онлайн
Враг продолжает сосредотачивать силы на Донецкой области: карта боевых действий в Украине 2 апреля в режиме онлайн
0:19:53
Оборонці Горлівського напрямку
Сражается за себя, сына и погибшего племянника: истории защитников Горловского направления
0:06:45
Охтирка
Больной раком дедушка партизанил на велосипеде для ВСУ — невероятные истории сопротивления Ахтырки
0:07:05
Бахмут
Лучше мы будем воевать, чем наши дети: бойцы 67 ОМБР ГУК о реалиях жизни ВСУ под Бахмутом
0:03:32
Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність
Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага
0:08:15
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія
Замена дефицитным Калибрам? Зачем россиянам управляемые авиационные бомбы и как Украине бороться с ними
Больше видео
Як приготувати хумус вдома: рецепт від Джеймі Олівера
Читать дальше
Спасатель в холодильнике, что готовится за пять минут. Рецепт хумуса от Джейми Оливера

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь