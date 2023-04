Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Что известно об участницах Евровидения-2023 из Австрии и о чем их песня

Австрия с 2017 года выбирает участника на песенный конкур Евровидение путем закрытого отбора. В этом году рассматривалось 15 претендентов.

По результатам отбора, Австрию на Евровидении на Евровидении-2023 представит дуэт Teya & Salena с песней Who The Hell Is Edgar?

Teya & Salena: что известно о дуэте из Австрии

Это женский дуэт. Любовь к музыке у обеих девушек проявилась еще в детском возрасте. Тея попала на сцену в 12 лет, она была саксофонистом в джазовом оркестре.

Салена еще в семь лет принялась учиться играть на гитаре и петь. Тея пишет песня, она раньше уже пробовала свои силы в отборе на Евровидение: участвовала в Нацотборе от Австрии и Сербии.

Салена была участницей шоу Голос Германии, а в 2019 году принимала участие в австрийском отборе на международный конкурс. Певицы познакомились на шоу Starmania, после чего начали дружить и сотрудничать.

Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? О чем песня

Песню Who the Hell Is Edgar? можно рассматривать как игривый юмористический взгляд на концепцию художественного вдохновения. В песне певица Тея рассказывает, что чувствует, будто в ее тело вселился призрак Эдгара Алана Поя. Она акцентирует, что именно он вдохновляет ее на большие тексты. Поэтому в припевах мы слышим, как повторяется имя писателя.

Песня также подчеркивает, что вдохновение может прийти отовсюду и в каждой вещи можно увидеть искусство. Также девушки шутят о том, как мало они зарабатывают на своей музыке, но что могут получить бесплатное шампанское на заправке благодаря ей.

Певицы хотят донести нам мысль, что мы должны принимать творчество, где и когда бы мы его не встретили.

Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Перевод

І Куплет

Боже мой, ты такой хороший писатель

О нет, это не я, это Эдгар

Кто, черт возьми, Эдгар?

В моем теле есть призрак, это он пишет песни

Это Эдгар Аллан По, и я думаю, что он не может устоять

Да, его мозг в моей руке, и он очень быстро движется

Не знаю, как он овладел мной, но я счастлива, что он это сделал

Потому что эта песня особенная, и она сделает меня богатой

Да, слова вырываются наружу, о чем, черт возьми, это?

Припев

О, мио падре, в моем теле есть призрак

О-О-О-О-О-О-О

По, По, По, По, По

По, По, По, По, По

По, По, По, По, По

Эдгар Аллан, Эдгар Аллан

По, По, По, По, По

По, По, По, По, По

По, По, По, По, По

Эдгар Аллан По

ІІ Куплет

Может я должна позвонить врачу или экзорцисту

Может, кто-то там знает, где Шекспир, чтобы я могла почувствовать вкус

Какой у вас IPI? Где A&R?

Девушка, позвони в Universal, ты собираешься стать звездой

Припев

Ноль, точка, ноль, ноль три

Дай мне два года, и твой ужин будет бесплатным

Шампанское на заправке за мой счет

Эдгар не может заплатить за меня арендную плату

Ноль, точка, ноль, ноль

Ноль, точка, ноль, ноль

Ноль, точка, ноль, ноль

Ноль, точка, ноль, ноль, три

Ранее мы рассказывали, кто будет представлять Израиль на Евровидении-2023 и о чем песня участницы.

