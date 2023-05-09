Сарказм или серьезность? О чем песня участников Евровидения 2023 года от Хорватии Let 3 — Mama ŠČ

Песенный конкурс Евровидение продолжается, а каждый выбирает своего фаворита. Для участников от Хорватии Let 3 с песней Mama ŠČ любимец — трактор. По крайней мере, о нем идет речь в их композиции.
Воспринимать слова в песне, как и костюмы хорватских участников, может каждый по-своему. Один из вариантов — ироничный. В таком случае певцы рассказывают в своей композиции об одном психопате, который слишком любит войну.
По словам исполнителей, на самом деле своей композицией они хотели сатирически прокомментировать российскую агрессию против Украины, а также высмеять господство диктаторов и их жажду власти.
Наше единственное желание — чтобы как можно скорее прекратилась война и воцарились мир и любовь.
Наше единственное желание — чтобы как можно скорее прекратилась война и воцарились мир и любовь.
А что с трактором? Это символ, демонстрирующий связь между Беларусью и Россией.
Мама купила трактор, щ!Мама купила трактор, щ!Мама купила трактор.Трайна-нина, армагедон, нянька, щ!Мама купила трактор!Мама купила трактор!Мама купила трактор.Трэйна-нина, армагеддон, нянька,Трактор.
Мама любила ублюдка!Мама любила ублюдка!Мама любила ублюдка.Трэйна-нина, армагеддон, нянька.
A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đE, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, njA, b, c, č, ć, d, dž, đ, осторожно, осторожноO, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z
Мама, мама, мама, мама, я пойду играть.Мама, я иду на войну.
Этот маленький психопат, война, война.Злой маленький психопат,Крокодиловый психопат, война, война.Мама, я иду на войну.Трактор
Этот маленький психопат,Злой маленький психопат, война, война.Крокодиловый психопат.Мама, я иду на войну.
Этот маленький психопат,Злой маленький психопат, война, война.Крокодиловый психопат.Мама, мы идем на войну.
Мама, мама, мама, мама
Этот маленький психопат,Маленький мерзкий психопат, война, война.Крокодиловый психопат.Мама, я иду на войну.
Щ!
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