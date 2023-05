Сарказм или серьезность? О чем песня участников Евровидения 2023 года от Хорватии Let 3 — Mama ŠČ

Песенный конкурс Евровидение продолжается, а каждый выбирает своего фаворита. Для участников от Хорватии Let 3 с песней Mama ŠČ любимец — трактор. По крайней мере, о нем идет речь в их композиции.

О чем песня Let 3 — Mama ŠČ

Воспринимать слова в песне, как и костюмы хорватских участников, может каждый по-своему. Один из вариантов — ироничный. В таком случае певцы рассказывают в своей композиции об одном психопате, который слишком любит войну.

По словам исполнителей, на самом деле своей композицией они хотели сатирически прокомментировать российскую агрессию против Украины, а также высмеять господство диктаторов и их жажду власти.

Наше единственное желание — чтобы как можно скорее прекратилась война и воцарились мир и любовь.

А что с трактором? Это символ, демонстрирующий связь между Беларусью и Россией.

Перевод текста песни Let 3 — Mama ŠČ

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трайна-нина, армагедон, нянька, щ!

Мама купила трактор!

Мама купила трактор!

Мама купила трактор.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька,

Трактор.

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька.

A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, осторожно, осторожно

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z

Мама, мама, мама, мама, я пойду играть.

Мама, я иду на войну.

Этот маленький психопат, война, война.

Злой маленький психопат,

Крокодиловый психопат, война, война.

Мама, я иду на войну.

Трактор

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька.

Этот маленький психопат,

Злой маленький психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, я иду на войну.

Этот маленький психопат,

Злой маленький психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, мы идем на войну.

Мама, мама, мама, мама

Этот маленький психопат,

Маленький мерзкий психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, я иду на войну.

Щ!

