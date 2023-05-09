Сарказм чи серйозність? Про що пісня учасників Євробачення 2023 від Хорватії Let 3 — Mama ŠČ

Пісенний конкурс Євробачення триває, а кожен обирає свого фаворита. Для учасників від Хорватії Let 3 з піснею Mama ŠČ улюбленець — трактор. Принаймні про нього йдеться у їхній композиції.
Сприймати слова у пісні, як і костюми хорватських учасників, може кожен по-своєму. Один з варіантів — іронічний. У такому разі співаки розповідають у своїй композиції про одного психопата, який надто любить війну.
Зі слів виконавців, насправді своєю композицією вони хотіли сатирично прокоментувати російську агресію проти України, а також висміяти панування диктаторів та їхню жагу влади.
Наше єдине бажання — щоб якомога швидше припинилася війна і запанували мир і любов.
Наше єдине бажання — щоб якомога швидше припинилася війна і запанували мир і любов.
А що з трактором? Це символ, що демонструє зв’язок між Білоруссю та Росією.
Мама купила трактор, щ!Мама купила трактор, щ!Мама купила трактор.Трaйна-ніна, армагедон, нянька, щ!Мама купила трактор, щ!Мама купила трактор, щ!Мама купила трактор.Трaйна-ніна, армагедон, нянька,Трактор.
Мама кохала виродка, щ!Мама кохала виродка, щ!Мама кохала виродка!Трaйна-ніна, армагедон, нянька.
A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đE, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, njA, b, c, č, ć, d, dž, đ, обережно, обережноO, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z
Мама, мама, мама, я піду грати.Мама, я йду на війну.
Цей маленький психопат, війна, війна.Злий маленький психопат,Крокодилячий психопат, війна, війна.Мамо, я йду на війну.Трактор
Мама кохала виродка, щ!Мама кохала виродка, щ!Мама кохала виродка.Трaйна-ніна, армагедон, нянька.
Цей маленький психопат,Злий маленький психопат, війна, війна.Крокодилячий психопат.Мамо, я йду на війну.
Цей маленький психопат,Злий маленький психопат, війна, війна.Крокодилячий психопат.Мамо, йдемо на війну.
Мама, мама, мама
Цей маленький психопат,Маленький бридкий психопат, війна, війна.Крокодилячий психопат.Мамо, я йду на війну.
Щ!
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