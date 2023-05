Сарказм чи серйозність? Про що пісня учасників Євробачення 2023 від Хорватії Let 3 — Mama ŠČ

Пісенний конкурс Євробачення триває, а кожен обирає свого фаворита. Для учасників від Хорватії Let 3 з піснею Mama ŠČ улюбленець — трактор. Принаймні про нього йдеться у їхній композиції.

Про що пісня Let 3 — Mama ŠČ

Сприймати слова у пісні, як і костюми хорватських учасників, може кожен по-своєму. Один з варіантів — іронічний. У такому разі співаки розповідають у своїй композиції про одного психопата, який надто любить війну.

Зі слів виконавців, насправді своєю композицією вони хотіли сатирично прокоментувати російську агресію проти України, а також висміяти панування диктаторів та їхню жагу влади.

Наше єдине бажання — щоб якомога швидше припинилася війна і запанували мир і любов.

А що з трактором? Це символ, що демонструє зв’язок між Білоруссю та Росією.

Переклад тексту пісні Let 3 — Mama ŠČ

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трaйна-ніна, армагедон, нянька, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трaйна-ніна, армагедон, нянька,

Трактор.

Мама кохала виродка, щ!

Мама кохала виродка, щ!

Мама кохала виродка!

Трaйна-ніна, армагедон, нянька.

A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, обережно, обережно

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z

Мама, мама, мама, я піду грати.

Мама, я йду на війну.

Цей маленький психопат, війна, війна.

Злий маленький психопат,

Крокодилячий психопат, війна, війна.

Мамо, я йду на війну.

Трактор

Мама кохала виродка, щ!

Мама кохала виродка, щ!

Мама кохала виродка.

Трaйна-ніна, армагедон, нянька.

Цей маленький психопат,

Злий маленький психопат, війна, війна.

Крокодилячий психопат.

Мамо, я йду на війну.

Цей маленький психопат,

Злий маленький психопат, війна, війна.

Крокодилячий психопат.

Мамо, йдемо на війну.

Мама, мама, мама

Цей маленький психопат,

Маленький бридкий психопат, війна, війна.

Крокодилячий психопат.

Мамо, я йду на війну.

Щ!

