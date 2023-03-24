Шоу-біз

Хто представлятиме Велику Британію на Євробаченні 2023? Детально про Mae Muller та її пісню

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 24 Березня 2023, 16:30
Mae Muller — I Wrote A Song — пісня Великої Британії на Євробаченні 2023
Фото: Instagram

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