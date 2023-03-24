Хто представлятиме Велику Британію на Євробаченні 2023? Детально про Mae Muller та її пісню

У травні на нас чекає найголовніший пісенний конкурс — Євробачення 2023. Щороку представники різних країн борються за кращу пісню. Минулоріч виграла Україна. А хто представлятиме Велику Британію? Адже саме ця країна проведе конкурс замість України. Читай про Mae Muller та її пісню I Wrote A Song у нашому матеріалі.
Мей Мюллер — так звучить українською її ім’я. Вона 25-річна співачка та авторка пісень з Лондона. Дівчина пише зухвалу і чесну музику в жанрі поп. Займається написанням пісень Мей Мюллер уже 17 років.
У співачки є платинові сингли та номінації на MTV, EMA і VMA. Цього року в неї вийде дебютний альбом.
Пісня I Wrote a Song стала першим британським записом для Євробачення за більш ніж десятиліття, який дебютував у топ-40 UK Singles Chart.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mulla ✨ (@maemuller)
Публикация от Mulla ✨ (@maemuller)
Пісня Mae Muller — I Wrote A Song розповідає нам про зраду чоловіка і як жінка переживає розрив стосунків.
І куплет
Коли ти сказав, що йдеш.Щоб зайнятися своїм психічним здоров’ям,Ти не згадав про зраду.Ти притримав це при собі.
Я так розлютилася, що збираласяОблаяти тебе біля твого дому,Щоб усі бачили.Хотіла розбити твій Мерс, розповісти всім твоїм друзям,Який ти був жорстокий зі мною.
Приспів
Натомість я написала піснюЯк ти мене образив.Я могла б поплакати вдомаІ провести ніч на самоті.Натомість я написала пісню.Тепер я почуваюся набагато краще.Я і мої дівчатка гуляємо,І ми всі співаємо разом:
Натомість я написала пісню.Натомість я написала пісню.
ІІ куплет
Я зберегла спокій і самовладання,Моя мама пишалася б мною.Я була готова до вироку, малюку.Натомість я все записала.
Раніше ми розповідали, хто така Blanca Paloma та переклад її пісні на Євробачення 2023.
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