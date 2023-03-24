Хто представлятиме Велику Британію на Євробаченні 2023? Детально про Mae Muller та її пісню

У травні на нас чекає найголовніший пісенний конкурс — Євробачення 2023. Щороку представники різних країн борються за кращу пісню. Минулоріч виграла Україна. А хто представлятиме Велику Британію? Адже саме ця країна проведе конкурс замість України. Читай про Mae Muller та її пісню I Wrote A Song у нашому матеріалі.

Хто така Mae Muller

Мей Мюллер — так звучить українською її ім’я. Вона 25-річна співачка та авторка пісень з Лондона. Дівчина пише зухвалу і чесну музику в жанрі поп. Займається написанням пісень Мей Мюллер уже 17 років.

У співачки є платинові сингли та номінації на MTV, EMA і VMA. Цього року в неї вийде дебютний альбом.

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Пісня I Wrote a Song стала першим британським записом для Євробачення за більш ніж десятиліття, який дебютував у топ-40 UK Singles Chart.

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I Wrote A Song: переклад пісні

Пісня Mae Muller — I Wrote A Song розповідає нам про зраду чоловіка і як жінка переживає розрив стосунків.

І куплет

Коли ти сказав, що йдеш.

Щоб зайнятися своїм психічним здоров’ям,

Ти не згадав про зраду.

Ти притримав це при собі.

Я так розлютилася, що збиралася

Облаяти тебе біля твого дому,

Щоб усі бачили.

Хотіла розбити твій Мерс, розповісти всім твоїм друзям,

Який ти був жорстокий зі мною.

Приспів

Натомість я написала пісню

Як ти мене образив.

Я могла б поплакати вдома

І провести ніч на самоті.

Натомість я написала пісню.

Тепер я почуваюся набагато краще.

Я і мої дівчатка гуляємо,

І ми всі співаємо разом:

Натомість я написала пісню.

Натомість я написала пісню.

ІІ куплет

Я зберегла спокій і самовладання,

Моя мама пишалася б мною.

Я була готова до вироку, малюку.

Натомість я все записала.

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