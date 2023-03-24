Кто будет представлять Великобританию на Евровидении 2023? Подробно о Mae Muller и ее песне

В мае нас ждет самый главный песенный конкурс — Евровидение 2023. Каждый год представители разных стран борются за лучшую песню. В прошлом году выиграла Украина. А кто будет представлять Великобританию? Ведь эта страна проведет конкурс вместо Украины. Читай о Mae Muller и ее песне I Wrote A Song в нашем материале.
Мэй Мюллер — так звучит ее имя. Она 25-летняя певица и автор песен из Лондона. Девушка пишет дерзкую и честную музыку в жанре поп. Занимается написанием песен Мэй Мюллер уже 17 лет.
У певицы есть платиновые синглы и номинации на MTV, EMA и VMA. В этом году у нее выйдет дебютный альбом.
Песня I Wrote a Song стала первой британской записью для Евровидения за более чем десятилетие, которая дебютировала в топ-40 UK Singles Chart.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mulla ✨ (@maemuller)
Публикация от Mulla ✨ (@maemuller)
Песня Mae Muller — I Wrote A Song рассказывает нам об измене мужчины и как женщина переживает разрыв отношений.
I куплет
Когда ты сказал, что уходишь.Чтобы заняться своим психическим здоровьем,Ты не упомянул об измене.Ты придержал это при себе.
Я так разозлилась, что собираласьОбругать тебя у твоего дома,Чтобы все видели.Хотела разбить твой Мерс, рассказать всем твоим друзьям,Как ты был жесток со мной.
Припев
Вместо этого я написала песнюКак ты меня обидел.Я могла бы поплакать домаИ провести ночь в одиночестве.Вместо этого я написала песню.Теперь я чувствую себя гораздо лучше.Я и мои девочки гуляем,И мы все поем вместе:
Вместо этого я написала песню.Вместо этого я написала песню.
II куплет
Я сохранила покой и самообладание,Моя мама гордилась бы мной.Я была готова к приговору, малыш.Вместо этого я всё записала.
Ранее мы рассказывали, кто такая Blanca Paloma и перевод ее песни на Евровидение 2023.
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