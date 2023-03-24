Кто будет представлять Великобританию на Евровидении 2023? Подробно о Mae Muller и ее песне

В мае нас ждет самый главный песенный конкурс — Евровидение 2023. Каждый год представители разных стран борются за лучшую песню. В прошлом году выиграла Украина. А кто будет представлять Великобританию? Ведь эта страна проведет конкурс вместо Украины. Читай о Mae Muller и ее песне I Wrote A Song в нашем материале.

Кто такая Mae Muller

Мэй Мюллер — так звучит ее имя. Она 25-летняя певица и автор песен из Лондона. Девушка пишет дерзкую и честную музыку в жанре поп. Занимается написанием песен Мэй Мюллер уже 17 лет.

У певицы есть платиновые синглы и номинации на MTV, EMA и VMA. В этом году у нее выйдет дебютный альбом.

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Песня I Wrote a Song стала первой британской записью для Евровидения за более чем десятилетие, которая дебютировала в топ-40 UK Singles Chart.

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I Wrote A Song: перевод песни

Песня Mae Muller — I Wrote A Song рассказывает нам об измене мужчины и как женщина переживает разрыв отношений.

I куплет

Когда ты сказал, что уходишь.

Чтобы заняться своим психическим здоровьем,

Ты не упомянул об измене.

Ты придержал это при себе.

Я так разозлилась, что собиралась

Обругать тебя у твоего дома,

Чтобы все видели.

Хотела разбить твой Мерс, рассказать всем твоим друзьям,

Как ты был жесток со мной.

Припев

Вместо этого я написала песню

Как ты меня обидел.

Я могла бы поплакать дома

И провести ночь в одиночестве.

Вместо этого я написала песню.

Теперь я чувствую себя гораздо лучше.

Я и мои девочки гуляем,

И мы все поем вместе:

Вместо этого я написала песню.

Вместо этого я написала песню.

II куплет

Я сохранила покой и самообладание,

Моя мама гордилась бы мной.

Я была готова к приговору, малыш.

Вместо этого я всё записала.

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