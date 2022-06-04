Мечты, которые могут стать реальностью — Леся Никитюк выпустила юмористическую песню Цей сон вместе со Степаном Гигой

Сколько бы ни проходило времени и что бы ни происходило за окном, Леся Никитюк найдет, как поднять настроение своим зрителям. Однако за прошедшие три месяца ведущая не так часто показывается на телевидении, поэтому помогать держать боевой дух решила написанием песен. И не простых, а юмористических.

Леся Никитюк уже имеет в своих творческих наработках новый жанр для мира музыки – военно-юмористической песни. В них вошли Новая биологическая песня. Сіла птаха и Новая морская песня. Однако дополнила этот оптимистический альбом песней Этот сон, записанную в коллаборации с легендой украинской эстрады Степаном Гигой.

Смеяться с россиян не надоест, наверное, никогда, потому что они регулярно подбрасывают новые поводы для стеба.

Да, возможно, кто-то и не помнит, как он выглядит. Однако узнать заново извечную фигуру отечественной музыки, народного артиста Украины и обладателя трех золотых дисков, довольно неплохое дело на вечер.

Сейчас также смотрят

Мы и так уже долго напеваем написанные Степаном Гигой слова о том самом сне, который снится каждую ночь. Правда, только с припева. Однако куплеты в новой версии с участием Леси Никитюк потерпели изменения.

Поэтому учить новые слова под давно известную мелодию будет еще приятнее. Она якобы музыкальный зов из прошлого, рассказывающий всему миру, что ждет всех нас в будущем. И такие эти мечты сладкие, кажущиеся только сном.

Новая песня – попытка представить, что будет с россиянами, если воплотятся в жизнь их самые большие страхи, – говорит Леся.

Однако украинцы уже точно доказали, что любые мечты можно сделать реальностью, если бороться за них.

Эта история для поднятия морального духа украинцев. Мы сильны и обязательно победим! И эта песня заряжена на победу! С нами Бог, с нами правда, с нами ВСУ – все защитники и защитницы!

Поет Леся Никитюк о сне, который может стать реальностью благодаря украинской армии. Авторы текста – Михаил Мартынюк, Андрей Головань и Александр Иванов.

Однако не только веселые эмоции сопровождают украинских музыкантов в песнях, но и грусть. Читай, как Артем Пивоваров и DOROFEEVA представили чувственную песню на стихи Шевченко.