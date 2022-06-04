Шоу-биз

Мечты, которые могут стать реальностью — Леся Никитюк выпустила юмористическую песню Цей сон вместе со Степаном Гигой

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 июня 2022, 23:10
Леся Нікітюк та Степан Гіга

Больше новостей
Історії сімей, чиїх родичів забрали у полон окупанти
Пленные волонтеры: болезненные истории семей, чьих родственников забрали оккупанты
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Довідки ВПО у Дії 2022 - як подати заявку на отримання довідки переселенця
Не хочешь стоять в очереди за документом переселенца? Читай, как получить справку ВПЛ в Дії
робота у воєнний час
Как изменятся рабочие будни и зарплаты — закон о новых условиях труда во время войны
Смотреть больше

Материалы по теме

Історії сімей, чиїх родичів забрали у полон окупанти
Пленные волонтеры: болезненные истории семей, чьих родственников забрали оккупанты
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Довідки ВПО у Дії 2022 - як подати заявку на отримання довідки переселенця
Не хочешь стоять в очереди за документом переселенца? Читай, как получить справку ВПЛ в Дії
робота у воєнний час
Как изменятся рабочие будни и зарплаты — закон о новых условиях труда во время войны

Видео
0:03:12
Лікар з Маріуполя залишився без ноги, але з бойовим настроєм продовжував боротись за свободу

Врач из Мариуполя остался без ноги, но с боевым настроением продолжал бороться за свободу
0:02:09
Обстріли Миколаївської області 04.06.2022 - що відомо про вибухи
Непрерывные обстрелы Николаевской области: есть погибшие и раненые, разрушенные жилые дома и предприятия
0:02:36
Украинские военные
Вдохновиться ВСУ: украинский боец ​​записал щемящее видео с передовой, которое мотивирует и придает сил
0:02:14
Юні швачки
Юные швеи из Днепра: как школьницы поразили всех своей волонтерской работой
0:05:49
Слухи о смерти Путина
Для чего нас помещают в информационный пузырь о смерти Путина: Вадим Денисенко рассказывает о слухах
1:04:00
Як працюють нефрологічні центри в Україні під час війни
Гемодиализ под беспощадными обстрелами: как работали медучреждения в горячих точках и как им удалось эвакуироваться
0:06:34
Ситуація в Сєвєродонецьку 04.06.2022 - тривають бої за місто
Часть Северодонецка уже удалось освободить! Ожесточенные бои за город продолжаются — репортаж с передовой
0:05:46
Обстріли Сумської області 04.06.2022 - чотири прильоти за ранок
Снова “прилеты” по Сумской области: есть ли угроза повторного наступления россиян — комментирует глава ОВА Живицкий
0:06:15
Ситуація в Херсонській області 04.06.2022 - область в ізоляції
Возможности увидеть правду нет! Что происходит в изолированной Херсонской области сегодня
0:03:08
Донецкая область сейчас
Сконцентрировали большую часть сил: на Бахмутском направлении ведутся активные боевые действия. Ситуация в Бахмуте сейчас
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь