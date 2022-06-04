Мрії, що можуть стати реальністю: Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню Цей сон разом зі Степаном Гігою

Скільки б не минало часу та що б не відбувалось за вікном, Леся Нікітюк знайде, як підняти настрій своїм глядачам. Однак за минулі три місяці ведуча не так часто показується по телебаченню, тому допомагати тримати бойовий дух вирішила написанням пісень. І не простих, а гумористичних.

Леся Нікітюк вже має у своєму творчому доробку новий жанр для світу музики — воєнно-гумористичної пісні. До них увійшли Нова біологічна пісня. Сіла птаха та Нова морська пісня. Однак доповнила цей оптимістичний альбом пісня Цей сон, записана у колаборації з легендою української естради Степаном Гігою.

Сміятися з росіян не набридне, напевно, ніколи, тому що вони регулярно підкидають нові приводи для стьобу.

Так, можливо, хтось і не пам’ятає, як він виглядає. Проте дізнатись наново одвічну постать вітчизняної музики, народного артиста України та володаря трьох золотих дисків, то досить таки непогана справа на вечір.

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Ми ж і так вже довго наспівуємо написані Степаном Гігою слова про той самий сон, який щоночі сниться. Щоправда, лише з приспіву. Однак куплети у новій версії за участі Лесі Нікітюк зазнали змін.

Тому вчити нові слова під давно відому мелодію буде ще приємніше. Вона нібито музичний оклик з минулого, що розповідає усьому світу, що чекає на всіх нас в майбутньому. І такі ці мрії солодці, що здаються лише сном.

Нова пісня — спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи, — говорить Леся.

Проте українці вже точно довели, що будь-які мрії можна перетворити на реальність, якщо боротись за них.

Ця історія — для підняття морального духу українців. Ми сильні та обов’язково переможемо! І ця пісня заряджена на перемогу! З нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ — всі захисники та захисниці!

Співає Леся Нікітюк про сон, який може стати реальністю завдяки українській армії. Автори тексту — Михайло Мартинюк, Андрій Головань і Олександр Іванов.

Однак не лише веселі емоції супроводжують українських музикантів у піснях, але й сум. Читай, як Артем Пивоваров і DOROFEEVA презентували чуттєву пісню на вірш Шевченка.