Думи мої знову на вустах українців. Артем Пивоваров і DOROFEEVA презентували чуттєву пісню на вірш Шевченка

Рядки українських класиків, які боролися за свободу українського народу, відгукуються й сьогодні. Деякі вірші нашого славного поета Тараса Шевченка ніби були пророчими. Зокрема його рядки: “Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами”. Ніби вже тоді нам казали, що не треба будувати жодних відносин з РФ.

Тож сучасні виконавці черпають натхнення з творчості українських діячів. Артем Пивоваров і DOROFEEVA випустили спільний кліп та пісню на вірш Тараса Шевченка Думи мої.

Пісню Думи було створено у рамках авторського проекту Артема Твої вірші, мої ноти. Артисти презентували цей музичний твір у 100 день війни.

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— Ми переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи у безперервному потоці інформації, намагаємося заповнити екзистенційну порожнечу. Ми постійно в собі, наодинці зі своїми думками, з якими буває складно.

Та ми маємо усвідомлювати, що кожен українець з усіма його переживаннями й складнощами потрібен своїй країні як ніколи, — зазначив Артем Пивоваров.

— Мільйони українців були вимушені покинути свій дім через війну.

Сум за Батьківщиною, що відчував Шевченко, коли писав цей вірш — саме те, що кожен переживає зараз. Іноді дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці.

Тому нам всім потрібно не потонути в цих “думах”, допомогти собі, один одному та країні випливти, вистояти, зберегти свій культурний код, — наголосила DOROFEEVA.

Артем Пивоваров і DOROFEEVA — Думи

Українські музиканти виплескують свій біль та емоції в піснях. Раніше ми розповідали про пісню БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — 24/02. На створення пісні надихнули роздуми — що було б, якби можна було повернути час назад і “скасувати” це вторгнення.