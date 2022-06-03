Шоу-біз

Думи мої знову на вустах українців. Артем Пивоваров і DOROFEEVA презентували чуттєву пісню на вірш Шевченка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Червня 2022, 22:00
Артем Пивоваров і DOROFEEVA - Думи
Фото: Instagram

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