Абсурд — один з видів існування Росії. Леся Нікітюк пояснила, чому висміює окупантів

Повномасштабна війна Росії проти України триває не на одному фронті. Поки ЗСУ вибивають загарбників з наших територій, українці в тилу борються з росіянами за допомогою гумору. Наприклад, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк випускає кумедні пісні, в яких висміює російську пропаганду та слабкі місця ворожої армії.

— У перші дні війни я, як і всі, була дуже налякана — було зовсім не до жартів. Але коли Росія почала показувати своїх військових, весь цей абсурд, вона не залишила вибору, — зізналася Леся в ефірі Неймовірної правди про українців.

— Росіяни постійно дають привід посміятися — чого лишень варті їхні штурмовик Чмоня і дерев’яні тротилові шашки. Для мене стало пріоритетом номер один висміювати абсурдні та дурні вчинки росіян, — каже Леся.

Зараз також дивляться

Абсурд — це один з видів існування теперішньої Росії. А заяви про біологічну зброю, птахів, які переносять віруси, — це не просто абсурд. Це дно, цілковита нісенітниця.

Тому ми вирішили довести цю тему до маразму і зробили пісню Сіла птаха, — зізнається ведуча.

Послухати пісню можна за посиланням. Але обережно: вона може викликати дуже голосний регіт.

Лесину Птаху бурятські вчителі цілком серйозно почали показувати школярам, як справжнісінький доказ біологічної загрози. Але телеведуча з цього лише вкотре посміялася.

— Не знаю, що вони хотіли там вивчити. Але мені приємно, що мою творчість слухають так далеко, — сміється Нікітюк.

Українці не піснями не тільки підіймають бойовий дух, а й збирають гроші для ЗСУ. Вже вдруге пройшов марафон Save Ukraine #StopWar. Раніше ми розповідали, як пройшов благодійний концерт у Берліні.