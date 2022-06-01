Шоу-біз

Абсурд — один з видів існування Росії. Леся Нікітюк пояснила, чому висміює окупантів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Червня 2022, 12:00
Леся Нікітюк про те, чому висміює українців

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