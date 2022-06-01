Абсурд — один из видов существования России. Леся Никитюк объяснила, почему высмеивает оккупантов

Полномасштабная война России против Украины идет не только на фронте. Пока ВСУ прогоняют захватчиков с наших земель, украинцы в тылу борются с россиянами с помощью юмора. Например, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк записывает забавные песни, в которых высмеивает российскую пропаганду и слабые места вражеской армии.

— В первые дни войны я, как и все, была очень напугана — было совсем не до шуток. Но когда Россия стала показывать своих военных, весь этот абсурд, она не оставила нам выбора, — призналась Леся в эфире Неймовірної правди про українців.

— Россияне постоянно дают повод посмеяться — чего только стоят их штурмовик Чмоня и деревянные тротиловые шашки. Для меня стало приоритетом номер один высмеивать абсурдные и глупые поступки россиян, — говорит Леся.

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Абсурд — это один из видов существования сегодняшней России. А заявления о биологическом оружии, птицах, которые переносят вирусы, — это не просто абсурд. Это дно, полнейшая чушь.

Поэтому мы решили довести эту тему до маразма и сделали песню Сіла птаха, — признается Леся.

Послушать песню можно по ссылке. Но осторожно: она может вызвать очень громкий хохот.

Лесину Птаху бурятские учителя на полном серьезе начали показывать школьникам, как самое настоящее доказательство биологической угрозы. Но сама ведущая над этим в очередной раз посмеялась.

— Не знаю, что они там хотели выучить. Но мне приятно, что мое творчество слушают так далеко, — смеется Никитюк.

Украинцы не только творчеством поднимают боевой дух, но и собирают деньги для нужд ВСУ. Во второй раз прошел марафон Save Ukraine #StopWar. Ранее мы рассказывали, как прошел благотворительный концерт в Берлине.