Mustii — Before the Party’s Over: что известно про участника Евровидения-2024 из Бельгии

Уже совсем скоро состоится главный песенный конкурс — Евровидение 2024. Страны-участницы тщательно готовят образы, песни и музыку. Сегодня рассказываем, кто представит Бельгию на Евровидении-2024, что известно про исполнителя и песню.

Представитель Бельгии на Евровидении-2024

Букмекеры прогнозируют представителю Бельгии хорошие результаты. Сейчас страна на шестом месте, хотя конкурс еще не начался! В этом году на Евровидении Бельгию представит исполнитель Mustii с песней Before the Party’s Over.

Меланхолическая и лирическая песня в конце становится неожиданно роковой. Именно такая изюминка повлияла на прогнозы букмекеров.

Что известно о Mustii

Mustii — Томас Мустин — известный в Бельгии певец, актер, автор песен, писатель и режиссер. Ему 33 года, Томас родился в Брюсселе.

Учился на театральном факультете Института диффузионных искусств, после чего начал карьеру на телевидении и в кино. В 2014 году Мустин запел. Томас Мустин имеет награды за актерскую и музыкальную деятельность.

Интересным фактом биографии исполнителя является общий трек с российской рок-группой Мумий Тролль. В 2023 году певец совершил каминг-аут.

Mustii — Before the Party’s Over: перевод песни

Куплет 1:

Наши цели сияют под лунным светом,

Мы уверены, что мы в порядке?

Может, мы просто делаем из себя крутых?

Вижу, что о нас забывают, время от времени бывает больно,

Но еще один напиток – и я приду в себя

И ты тому живое доказательство.

Припев:

Ты все еще играешь в игры

Нарушаешь ли правила?

Я чувствую всю боль (Пока не закончилась вечеринка)

В твоих движениях.

Куплет 2:

Лицом к лицу нам говорили, что мы в раю,

Но я тяжело переживу эту ночь,

Ты тоже задумываешься об этом?

Припев:

Ты все еще играешь в игры

Нарушаешь ли правила?

Я чувствую всю боль (Пока не закончилась вечеринка)

В твоих движениях,

В твоих движениях.

Моя душа пылает, этой ночью я сделаю свой ход,

Моя душа пылает, этой ночью я подниму шум,

Моя душа пылает, этой ночью я сделаю свой ход,

Моя душа пылает.

Mustii — Before the Party’s Over: слушать песню

Слушай песню, которая представит Бельгию на Евровидении, в нашем материале.

