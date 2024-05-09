Mustii — Before the Party’s Over: что известно про участника Евровидения-2024 из Бельгии

Уже совсем скоро состоится главный песенный конкурс — Евровидение 2024. Страны-участницы тщательно готовят образы, песни и музыку. Сегодня рассказываем, кто представит Бельгию на Евровидении-2024, что известно про исполнителя и песню.
Букмекеры прогнозируют представителю Бельгии хорошие результаты. Сейчас страна на шестом месте, хотя конкурс еще не начался! В этом году на Евровидении Бельгию представит исполнитель Mustii с песней Before the Party’s Over.
Меланхолическая и лирическая песня в конце становится неожиданно роковой. Именно такая изюминка повлияла на прогнозы букмекеров.
Mustii — Томас Мустин — известный в Бельгии певец, актер, автор песен, писатель и режиссер. Ему 33 года, Томас родился в Брюсселе.
Учился на театральном факультете Института диффузионных искусств, после чего начал карьеру на телевидении и в кино. В 2014 году Мустин запел. Томас Мустин имеет награды за актерскую и музыкальную деятельность.
Интересным фактом биографии исполнителя является общий трек с российской рок-группой Мумий Тролль. В 2023 году певец совершил каминг-аут.
Куплет 1:
Наши цели сияют под лунным светом,Мы уверены, что мы в порядке?Может, мы просто делаем из себя крутых?Вижу, что о нас забывают, время от времени бывает больно,Но еще один напиток – и я приду в себяИ ты тому живое доказательство.
Припев:
Ты все еще играешь в игрыНарушаешь ли правила?Я чувствую всю боль (Пока не закончилась вечеринка)В твоих движениях.
Куплет 2:
Лицом к лицу нам говорили, что мы в раю,Но я тяжело переживу эту ночь,Ты тоже задумываешься об этом?
Ты все еще играешь в игрыНарушаешь ли правила?Я чувствую всю боль (Пока не закончилась вечеринка)В твоих движениях,В твоих движениях.
Моя душа пылает, этой ночью я сделаю свой ход,Моя душа пылает, этой ночью я подниму шум,Моя душа пылает, этой ночью я сделаю свой ход,Моя душа пылает.
Слушай песню, которая представит Бельгию на Евровидении, в нашем материале.
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