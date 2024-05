Mustii — Before the Party’s Over: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Бельгії

Вже зовсім скоро відбудеться головний пісенний конкурс — Євробачення 2024. Країни, що братимуть участь, ретельно готують образи, пісні та музику. Сьогодні розповідаємо, хто представить Бельгію на Євробаченні-2024 — що відомо про виконавця та пісню.

Представник Бельгії на Євробаченні-2024

Букмекери прогнозують представнику Бельгії хороші результати. Зараз країна на шостому місці, хоча конкурс ще навіть не розпочався! Цьогоріч на Євробаченні Бельгію представить виконавець Mustii з піснею Before the Party’s Over.

Меланхолійна та лірична пісня наприкінці стає неочікувано роковою. Саме така родзинка вплинула на прогнози букмекерів.

Що відомо про Mustii

Mustii — Томас Мустін — відомий у Бельгії співак, актор, автор пісень, письменник та режисер. Йому 33 роки, Томас народився у Брюсселі.

Навчався на театральному факультеті Інституту дифузійних мистецтв, після чого розпочав кар’єру на телебаченні та в кіно. У 2014 році Мустін почав співати. Томас Мустін має нагороди за акторську та музичну діяльність.

Цікавим фактом біографії виконавця є спільний трек з російським рок-гуртом Мумий Тролль. У 2023 році співак зробив камінг-аут.

Mustii — Before the Party’s Over: переклад пісні

Куплет 1:

Наші цілі сяють під місячним світлом,

Ми впевнені, що ми в порядку?

Може, ми просто робимо з себе крутих?

Бачу, що про нас забувають, час від часу буває боляче,

Але ще один напій – і я прийду до тями

І ти тому живий доказ.

Приспів:

Ти все ще граєш в ігри

Чи порушуєш правила?

Я відчуваю весь біль (Поки не закінчилася вечірка)

У твоїх рухах.

Куплет 2:

Віч-на-віч нам говорили, що ми в раю,

Але я важко переживу цю ніч,

Ти теж замислюєшся про це?

Приспів:

Ти все ще граєш в ігри

Чи порушуєш правила?

Я відчуваю весь біль (Поки не закінчилася вечірка)

У твоїх рухах,

У твоїх рухах.

Моя душа палає, цієї ночі я зроблю свій хід,

Моя душа палає, цієї ночі я підніму галас,

Моя душа палає, цієї ночі я зроблю свій хід,

Моя душа палає.

Mustii — Before the Party’s Over: слухати пісню

Слухай пісню, яка представлятиме Бельгію на Євробаченні, в нашому матеріалі.

