Mustii — Before the Party’s Over: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Бельгії

Вже зовсім скоро відбудеться головний пісенний конкурс — Євробачення 2024. Країни, що братимуть участь, ретельно готують образи, пісні та музику. Сьогодні розповідаємо, хто представить Бельгію на Євробаченні-2024 — що відомо про виконавця та пісню.
Букмекери прогнозують представнику Бельгії хороші результати. Зараз країна на шостому місці, хоча конкурс ще навіть не розпочався! Цьогоріч на Євробаченні Бельгію представить виконавець Mustii з піснею Before the Party’s Over.
Меланхолійна та лірична пісня наприкінці стає неочікувано роковою. Саме така родзинка вплинула на прогнози букмекерів.
Mustii — Томас Мустін — відомий у Бельгії співак, актор, автор пісень, письменник та режисер. Йому 33 роки, Томас народився у Брюсселі.
Навчався на театральному факультеті Інституту дифузійних мистецтв, після чого розпочав кар’єру на телебаченні та в кіно. У 2014 році Мустін почав співати. Томас Мустін має нагороди за акторську та музичну діяльність.
Цікавим фактом біографії виконавця є спільний трек з російським рок-гуртом Мумий Тролль. У 2023 році співак зробив камінг-аут.
Куплет 1:
Наші цілі сяють під місячним світлом,Ми впевнені, що ми в порядку?Може, ми просто робимо з себе крутих?Бачу, що про нас забувають, час від часу буває боляче,Але ще один напій – і я прийду до тямиІ ти тому живий доказ.
Приспів:
Ти все ще граєш в ігриЧи порушуєш правила?Я відчуваю весь біль (Поки не закінчилася вечірка)У твоїх рухах.
Куплет 2:
Віч-на-віч нам говорили, що ми в раю,Але я важко переживу цю ніч,Ти теж замислюєшся про це?
Ти все ще граєш в ігриЧи порушуєш правила?Я відчуваю весь біль (Поки не закінчилася вечірка)У твоїх рухах,У твоїх рухах.
Моя душа палає, цієї ночі я зроблю свій хід,Моя душа палає, цієї ночі я підніму галас,Моя душа палає, цієї ночі я зроблю свій хід,Моя душа палає.
Слухай пісню, яка представлятиме Бельгію на Євробаченні, в нашому матеріалі.
Раніше ми розповідали про представників Фінляндії на Євробаченні 2024.
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