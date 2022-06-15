Наконец-то я нашел девушку, с которой хочу быть. Алексей Тригубенко впервые рассказал о любимой, с которой разлучила война

Один из фаворитов первого сезона Холостячки Алексей Тригубенко в интервью проекту Як ти? рассказал о своей любимой.

Мужчина впервые после участия в Холостячке говорил об отношениях и как на них повлияла война. А также поделился фотографиями девушки, с которой война его разлучила.

— Я познакомился с девушкой за месяц до войны. Ее зовут Алина, она сама из Черновцов. Некоторое время жила за границей, поэтому не смотрела Холостячку. Так что не знала, кто я, — рассказывает Алексей.

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Мужчина рассказал, что однажды, когда они с Алиной гуляли, к нему подошел мужчина и попросил сфотографироваться. Тогда девушка засмеялась и не понимала, почему с Алексеем хотят сфотографироваться.

— Тогда я отшутился, что, вероятно, перепутали с каким-то актером. Но когда уже подошли ребята со второго сезона Холостячки, Алина поняла, что мы участвовали в каком-то проекте.

Алексей рассказал, что после трех недель общения Алина все-таки посмотрела проект с его участием.

Она сказала, что даже хорошо, что не знала, кто я. Узнала меня как личность. Иначе у нее было бы уже сформировано определенное впечатление и мнение обо мне.

Алексей признается, что наконец-то встретил девушку, которая ему интересна и с которой хочет быть. Но сейчас она за границей.

— Алина уехала в Черновцы за два дня до начала войны, и после этого мы уже не виделись. Мы поддерживали контакт. Я ей говорил, что война закончится и она вернется в Черновцы, все будет хорошо. Но война продолжается. И я не могу заставлять человека приехать в Украину, — делится Алексей.

Тригубенко признается, что с началом войны ему еще больше захотелось любви, семью и детей. Он мечтает, чтобы война закончилась и Алина вернулась в Киев.

Проект Холостяк и Холостячка подарили не одну историю любви, но почти все они закончились. Ранее мы рассказывали историю любви Михаила Заливаки и Анны Богдан.

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