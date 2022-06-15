Нарешті я знайшов дівчину, з якою хочу бути. Олексій Тригубенко вперше розповів про кохану, з якою розлучила війна

Один із фаворитів першого сезону Холостячки Олексій Тригубенко під час інтерв’ю проекту Як ти? розповів про свою кохану.

Чоловік вперше після участі в Холостячці розповів про стосунки та як на них вплинула війна. А також поділився світлинами дівчини, з якою війна його розділила.

— Я познайомився з дівчиною за місяць до війни. Її звати Аліна, вона сама з Чернівців. Деякий час жила за кордоном, тому не дивилась Холостячку. Тож не знала, хто я, — розповідає Олексій.

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Чоловік розповів, що одного разу, коли вони з Аліною гуляли, до нього підійшов чоловік та попросив сфотографуватися. Тоді дівчина засміялася та не розуміла, чому з Олексієм хочуть сфотографуватися.

— Тоді я віджартувався, що, мабуть, переплутали з якимось актором. Але коли вже підійшли хлопці з другого сезону Холостячки, Аліна зрозуміла, що ми брали участь у якомусь проекті.

Олексій розповів, що після трьох тижнів спілкування Аліна все-таки подивилася проект з його участю.

Вона сказала, що навіть добре, що не знала, хто я. Пізнала мене як особистість. Інакше у неї були б уже сформовані певні враження і думка про мене.

Олексій зізнається, що нарешті зустрів дівчину, яка йому цікава та з якою хоче бути. Але нині вона за кордоном.

— Аліна поїхала до Чернівців за два дні до початку війни й після того ми вже не бачились. Ми підтримували контакт. Я їй казав, що війна закінчиться і вона повернеться до Чернівців, усе буде добре. Але війна продовжується. І я не можу змушувати людину приїхати в Україну, — ділиться Олексій.

Тригубенко зізнається, що з початком війни йому ще більше захотілося кохання, родину і дітей. Тож він мріє, щоб війна закінчилася та Аліна повернулася до Києва.

Проекти Холостяк та Холостячка подарували не одну історію кохання, проте майже всі вони закінчилися. Раніше ми розповідали історію кохання Михайла Заливаки та Анни Богдан.

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