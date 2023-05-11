О чем песня Gustaph — Because of you представителя Бельгии, и что известно о конкурсанте

На Евровидение в 2023 году Бельгия отправляет певца Gustaph. Участник выступит с композицией во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о Gustaph: какую он исполнит песню и о чем она — читай в материале.

Кто такой Gustaph

Gustaph — артист, который уже принимал участие в Евровидении в качестве бэк-вокалиста. Он пел в 2018 году в Лиссабоне и в 2021 году в Роттердаме. Известно, что Gustaph сочинил свою первую песню в семилетнем возрасте. А в 19 артист уже выпустил свою первую песню, которая называется Gonna Lose You.

Перевод песни Gustaph — Because of you

І куплет

И даже когда мир будет сводить меня с ума,

Я выстою,

И это все благодаря тебе,

Благодаря тебе.

Помнишь, нам говорили,

Что мы недостаточно хороши?

А затем ты пришла в мою жизнь

И изменила ее к лучшему.

Сказала мне любить себя немного больше, чем вчера,

Ведь жизнь коротка, и мы должны праздновать каждый ее миг.

Припев

И даже когда мир сводит меня с ума,

Я справляюсь,

Потому что я знаю, что силен,

И даже когда мир сводит меня с ума,

Я справляюсь,

И это все благодаря тебе,

Благодаря тебе.

II куплет

Помнишь, нас пытались сломить?

Что ж, взгляни на нас теперь,

Ты сказала мне необходимые слова в самый подходящий момент,

И свела меня с ума.

Теперь я люблю себя намного больше, чем вчера,

Ведь жизнь коротка, и мы должны праздновать каждый ее миг.

III куплет

Я выдержу, что бы кто ни делал и ни говорил,

Им не погасить мой огонь,

Твоя любовь возносит меня к небесам,

И это все благодаря тебе,

Благодаря тебе.

Да, благодаря тебе,

Я продолжаю идти в поисках лучших дней.

Gustaph — Because of you: выступление на Евровидении

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