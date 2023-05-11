О чем песня Gustaph — Because of you представителя Бельгии, и что известно о конкурсанте

На Евровидение в 2023 году Бельгия отправляет певца Gustaph. Участник выступит с композицией во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о Gustaph: какую он исполнит песню и о чем она — читай в материале.
Gustaph — артист, который уже принимал участие в Евровидении в качестве бэк-вокалиста. Он пел в 2018 году в Лиссабоне и в 2021 году в Роттердаме. Известно, что Gustaph сочинил свою первую песню в семилетнем возрасте. А в 19 артист уже выпустил свою первую песню, которая называется Gonna Lose You.
І куплет
И даже когда мир будет сводить меня с ума,
Я выстою,
И это все благодаря тебе,
Благодаря тебе.
Помнишь, нам говорили,
Что мы недостаточно хороши?
А затем ты пришла в мою жизнь
И изменила ее к лучшему.
Сказала мне любить себя немного больше, чем вчера,
Ведь жизнь коротка, и мы должны праздновать каждый ее миг.
Припев
И даже когда мир сводит меня с ума,
Я справляюсь,
Потому что я знаю, что силен,
Благодаря тебе.
II куплет
Помнишь, нас пытались сломить?
Что ж, взгляни на нас теперь,
Ты сказала мне необходимые слова в самый подходящий момент,
И свела меня с ума.
Теперь я люблю себя намного больше, чем вчера,
Ведь жизнь коротка, и мы должны праздновать каждый ее миг.
III куплет
Я выдержу, что бы кто ни делал и ни говорил,
Им не погасить мой огонь,
Твоя любовь возносит меня к небесам,
Да, благодаря тебе,
Я продолжаю идти в поисках лучших дней.
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