Про що пісня Gustaph — Because of you представника Бельгії, і що відомо про конкурсанта

На Євробачення 2023 Бельгія делегувала співака Gustaph. Учасник виступить із композицією у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Gustaph: яку він виконає пісню і про що вона — читай у матеріалі.

Хто такий Gustaph

Gustaph — артист, який уже брав участь у Євробаченні як бек-вокаліст. Він співав у 2018 році в Лісабоні та у 2021 році в Роттердамі. Відомо, що Gustaph написав свою першу пісню у семирічному віці. А у свої 19 артист уже випустив свою першу пісню, яка називається Gonna Lose You.

Переклад пісні Gustaph — Because of you

І куплет

І навіть коли світ зводитиме мене з розуму,

Я вистою,

І це все завдяки тобі,

Завдяки тобі.

Пам’ятаєш, нам говорили,

Що ми недостатньо гарні?

А потім ти прийшла в моє життя

І змінила його на краще.

Сказала мені любити себе трохи більше, ніж учора,

Адже життя коротке, і ми повинні святкувати кожну мить.

Приспів

І навіть коли світ зводить мене з розуму,

Я впораюсь,

Тому що я знаю, що сильний,

І навіть коли світ зводить мене з розуму,

Я впораюсь,

І це все завдяки тобі,

Завдяки тобі.

II куплет

Пам’ятаєш, що нас намагалися зламати?

Що ж, поглянь на нас тепер,

Ти сказала мені необхідні слова в найкращий момент,

І звела мене з розуму.

Тепер я люблю себе набагато більше, ніж учора,

Адже життя коротке, і ми маємо святкувати кожну його мить.

III куплет

Я витримаю, що б хто не робив і не говорив,

Їм не погасити мій вогонь,

Твоя любов підносить мене до небес,

І це все завдяки тобі,

Завдяки тобі.

Так, завдяки тобі,

Я продовжую йти у пошуках найкращих днів.

Gustaph — Because of you: виступ на Євробаченні

З початку повномасштабної війни TVORCHI випустили пісню, присвячену незламності українців. Читай, які сенси несе трек Боремося, та слухай його.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!