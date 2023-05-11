Про що пісня Gustaph — Because of you представника Бельгії, і що відомо про конкурсанта

На Євробачення 2023 Бельгія делегувала співака Gustaph. Учасник виступить із композицією у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Gustaph: яку він виконає пісню і про що вона — читай у матеріалі.
Gustaph — артист, який уже брав участь у Євробаченні як бек-вокаліст. Він співав у 2018 році в Лісабоні та у 2021 році в Роттердамі. Відомо, що Gustaph написав свою першу пісню у семирічному віці. А у свої 19 артист уже випустив свою першу пісню, яка називається Gonna Lose You.
І куплет
І навіть коли світ зводитиме мене з розуму,
Я вистою,
І це все завдяки тобі,
Завдяки тобі.
Пам’ятаєш, нам говорили,
Що ми недостатньо гарні?
А потім ти прийшла в моє життя
І змінила його на краще.
Сказала мені любити себе трохи більше, ніж учора,
Адже життя коротке, і ми повинні святкувати кожну мить.
Приспів
І навіть коли світ зводить мене з розуму,
Я впораюсь,
Тому що я знаю, що сильний,
II куплет
Пам’ятаєш, що нас намагалися зламати?
Що ж, поглянь на нас тепер,
Ти сказала мені необхідні слова в найкращий момент,
І звела мене з розуму.
Тепер я люблю себе набагато більше, ніж учора,
Адже життя коротке, і ми маємо святкувати кожну його мить.
III куплет
Я витримаю, що б хто не робив і не говорив,
Їм не погасити мій вогонь,
Твоя любов підносить мене до небес,
Так, завдяки тобі,
Я продовжую йти у пошуках найкращих днів.
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