Про що пісня Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On) від Румунії і що відомо про виконавця

Румунію у другому півфіналі конкурсу Євробачення представить 19-річний співак Theodor Andrei з піснею D.G.T. (Off and On). Що відомо про Theodor Andrei: яку він виконає пісню і про що вона — читай у матеріалі.

Хто такий Theodor Andrei

Theodor Andrei — студент із Румунії, який самостійно пише для себе пісні. Ще він займається акторством і бере участь у багатьох румунських шоу. Крім цього, він переміг у багатьох національних та міжнародних музичних фестивалях, написав понад 100 пісень.

Переклад пісні D.G.T. (Off and On)

І куплет

Скільки не пишу, з будь-яким умінням

У будь-якому стилі, як чудово

Вона знімає мене у фільмі, де я знову почуваюся дитиною.

Я кружляю її, як вініл

Я хочу зіграти у її фільмі

Незалежно від того, скільки я залишаюся, незалежно від того, скільки я даю

Скільки хочу, скільки п’ю

Будь-який верх, будь-який підбор

Хоч би що говорили інші

Мені все одно було все одно

Я теж вибирав її із тисяч жінок

Що я вважаю, вона приховує

Я дзвоню їй, вона не відповідає

Приспів

Боксерський поєдинок з такою кількістю раундів

Як кільце

Він грає на моїх пальцях

Я вірю

Так красиво лежати

Переверни мене з ніг на голову

Брехня

ІІ куплет

Переверни мене з ніг на голову

Брехня

Так, коли вона хоче

Він так легко бреше

Залиш ліжко порожнє

На пальцях

Я вірю

Так красиво лежати

Переверни мене з ніг на голову

Брехня

Так, коли вона хоче

Він так легко бреше

Залиш ліжко порожнє

Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On): виступ на Євробаченні

