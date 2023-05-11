Про що пісня Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On) від Румунії і що відомо про виконавця

Румунію у другому півфіналі конкурсу Євробачення представить 19-річний співак Theodor Andrei з піснею D.G.T. (Off and On). Що відомо про Theodor Andrei: яку він виконає пісню і про що вона — читай у матеріалі.
Theodor Andrei — студент із Румунії, який самостійно пише для себе пісні. Ще він займається акторством і бере участь у багатьох румунських шоу. Крім цього, він переміг у багатьох національних та міжнародних музичних фестивалях, написав понад 100 пісень.
І куплет
Скільки не пишу, з будь-яким умінням
У будь-якому стилі, як чудово
Вона знімає мене у фільмі, де я знову почуваюся дитиною.
Я кружляю її, як вініл
Я хочу зіграти у її фільмі
Незалежно від того, скільки я залишаюся, незалежно від того, скільки я даю
Скільки хочу, скільки п’ю
Будь-який верх, будь-який підбор
Хоч би що говорили інші
Мені все одно було все одно
Я теж вибирав її із тисяч жінок
Що я вважаю, вона приховує
Я дзвоню їй, вона не відповідає
Приспів
Боксерський поєдинок з такою кількістю раундів
Як кільце
Він грає на моїх пальцях
Я вірю
Так красиво лежати
Переверни мене з ніг на голову
Брехня
ІІ куплет
Так, коли вона хоче
Він так легко бреше
Залиш ліжко порожнє
На пальцях
Послухати пісні всіх конкурсантів цьогорічного Євробачення можна у нашому іншому матеріалі.
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