О чем песня Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On) от Румынии и что известно об исполнителе

Румынию во втором полуфинале конкурса Евровидение представит 19-летний певец Theodor Andrei с песней D.G.T. (Off and On). Что известно о Theodor Andrei: какую он исполнит песню и о чем она — читай в материале.

Кто такой Theodor Andrei

Theodor Andrei — студент из Румынии, который самостоятельно пишет для себя песни. Еще он занимается актерством и принимает участие во многих румынских шоу. Он победитель многих национальных и международных музыкальных фестивалей, написал более 100 песен.

Перевод песни D.G.T. (Off and On)

І куплет

Сколько ни пишу, с любым умением

В любом стиле, как прекрасно

Она снимает меня в фильме, где я снова чувствую себя ребенком.

Я кружусь как винил

Что я хочу сыграть в ее фильме

Независимо от того, сколько я остаюсь, независимо от того, сколько я даю

Сколько хочу, сколько пью

Любой верх, любой каблук

Что бы ни говорили другие

мне все равно было все равно

Я тоже выбирал ее из тысяч женщин

Что я считаю, она скрывает

Я звоню ей, она не отвечает

Припев

Боксерский поединок с таким количеством раундов

Как кольцо

Он играет на моих пальцах

Я верю

Да так красиво лежать

Переверни меня с ног на голову

Сквернословь

ІІ куплет

Переверни меня с ног на голову

Сквернословь

Да, когда она хочет

Он так легко лжет

Оставь кровать пустой

На пальцах

Я верю

Да так красиво лежать

Переверни меня с ног на голову

Сквернословь

Да, когда она хочет

Он так легко лжет

Оставь кровать пустой

Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On): выступление на Евровидении

