О чем песня Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On) от Румынии и что известно об исполнителе

Румынию во втором полуфинале конкурса Евровидение представит 19-летний певец Theodor Andrei с песней D.G.T. (Off and On). Что известно о Theodor Andrei: какую он исполнит песню и о чем она — читай в материале.
Theodor Andrei — студент из Румынии, который самостоятельно пишет для себя песни. Еще он занимается актерством и принимает участие во многих румынских шоу. Он победитель многих национальных и международных музыкальных фестивалей, написал более 100 песен.
І куплет
Сколько ни пишу, с любым умением
В любом стиле, как прекрасно
Она снимает меня в фильме, где я снова чувствую себя ребенком.
Я кружусь как винил
Что я хочу сыграть в ее фильме
Независимо от того, сколько я остаюсь, независимо от того, сколько я даю
Сколько хочу, сколько пью
Любой верх, любой каблук
Что бы ни говорили другие
мне все равно было все равно
Я тоже выбирал ее из тысяч женщин
Что я считаю, она скрывает
Я звоню ей, она не отвечает
Припев
Боксерский поединок с таким количеством раундов
Как кольцо
Он играет на моих пальцах
Я верю
Да так красиво лежать
Переверни меня с ног на голову
Сквернословь
ІІ куплет
Да, когда она хочет
Он так легко лжет
Оставь кровать пустой
На пальцах
Послушать песни всех конкурсантов Евровидения этого года можно в нашем другом материале.
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