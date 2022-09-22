Когда нужно было помогать ВСУ, то артистов в Киеве не было: Олег Скрипка о реалиях шоу-биза и “терробороне Барселоны”

Война оголила наши провода: кто-то нашел свое место здесь, рядом с родными и поддерживая страну, а кто-то искали помощи в других странах мира. Вместе с тем мы верим, что каждый известный патриот Украины делал все возможное для помощи армии, беженцам и пострадавшим.

Украинский певец и лидер группы ВВ Олег Скрипка в интервью Алине Доротюк приоткрыл занавес реалий артистов, которые оставались в Украине несмотря ни на что, а также рассказал о звездах, которые его приятно удивили.

Пускать слезу из-за войны за границей — это “тероборона Барселоны”, — так комментирует певец деятельность тех артистов, которые выехали из Украины за несколько дней до вторжения России или через несколько дней после.

— Когда нужно было в первые дни войны играть для ВСУ или терробороны, для детей — артистов было очень мало в Киеве. Бить себя в грудь где-нибудь в Мадриде или Гамбурге очень “прикольно”.

Но есть и те, кого Скрипка уважает: среди многих знаменитостей Олег рассказал о гитаристе группы ВВ Евгении Рогачевском, который сейчас в рядах ВСУ, на передовой. Также Олег упомянул и об артисте Коле Серге: мужчина с первого дня войны ушел на фронт и заговорил на украинском.

Артист подытоживает: даже во время войны люди разделились на тех, кто всей душой болеет за свою страну и помогает ей и армии, а есть и такие, которые на благотворительных концертах продолжают петь на русском и болеют за победу где-то далеко от самой Украины.

Тур по Европе

Группа ВВ должна была дать благотворительный концерт в Гамбурге, но, по словам артиста, “тайные силы Германии” поспособствовали отмене концерта. На следующий день Вопли Видоплясова таки выбили возможность выступить, но инцидент произвел негативное впечатление на Скрипку.

Сам Олег Скрипка и вся его семья с самого начала полномасштабного вторжения России всячески помогали Украине и армии.

О настоящей цене украинской свободы знает актриса Наталья Денисенко: женщина поделилась своими мыслями во время войны.

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