Шоу-биз

Когда нужно было помогать ВСУ, то артистов в Киеве не было: Олег Скрипка о реалиях шоу-биза и “терробороне Барселоны”

Виктория Мельник, редактор сайта 22 сентября 2022, 18:30
Олег Скрипка
Фото: Instagram

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