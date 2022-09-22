Коли треба було допомагати ЗСУ, то артистів у Києві не було: Олег Скрипка про реалії шоу-бізу та “тероборону Барселони”

Війна оголила наші дроти: хтось знайшов своє місце тут, поруч із рідними та підтримуючи країну, а хтось шукав допомоги в інших країнах світу. Разом з тим ми віримо, що кожен відомий патріот України робив усе можливе, щоб допомогати армії, біженцям та постраждалим.

Український співак та лідер гурту ВВ Олег Скрипка в інтерв’ю Аліні Доротюк прочинив завісу реалій артистів, які залишалися в Україні попри все, а також розповів про тих зірок, які його приємно вразили.

Пускати крокодилячу сльозу через війну десь за кордоном — це “тероборона Барселони”, — так коментує співак діяльність тих артистів, які виїхали з України за кілька днів до вторгнення Росії чи кількома днями після.

— Коли треба було в перші дні війни грати для ЗСУ чи тероборони, для дітей — артистів було дуже мало в Києві. Бити себе в груди десь у Мадриді чи Гамбурзі дуже “прикольно”.

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Але є й ті, кого Скрипка поважає: серед багатьох знаних осіб Олег розповів про гітариста гурту ВВ Євгена Рогачевського, який зараз в лавах ЗСУ, на передовій. Також Олег промовився і про артиста Колю Сєргу: чоловік з першого дня війни пішов на фронт та заговорив українською.

Артист підсумовує: навіть під час війни люди розділилися на тих, хто всією душею вболіває за свою країну та допомагає їй і армії, а є й такі, які на благодійних концертах продовжують співати російською та вболівають за перемогу десь далеко від самої України.

Тур Європою

Гурт ВВ мав дати благодійний концерт у Гамбурзі, та, за словами артиста, “таємні сили Німеччини” посприяли скасуванню концерту. Наступного дня Воплі Відоплясова таки вибили можливість виступити, але інцидент таки справив негативне враження на Скрипку.

Сам Олег Скрипка та вся його родина від початку повномасштабного вторгнення Росії всіляко допомагали Україні та армії.

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