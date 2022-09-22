Шоу-біз

Коли треба було допомагати ЗСУ, то артистів у Києві не було: Олег Скрипка про реалії шоу-бізу та “тероборону Барселони”

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 18:30
Олег Скрипка
Фото: Instagram

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