Они решились рассказать! Звезды создали кампанию против домашнего насилия #НеЗдається

Войди в Новый год без домашнего насилия: в канун праздников украинские звезды приняли участие в социальном проекте #НеЗдається

Домашнее насилие — это проблема, от которой страдают более двух миллионов человек в нашей стране. Во время зимних праздников домашнее насилие приобретает все большие масштабы, и этого трудно избежать.

Жертвы домашнего насилия часто молчат о своих проблемах, потому что боятся, им стыдно или не к кому обратиться.

Мы хотим, чтобы каждый услышал эти непростые истории и понял: если тебе кажется, что тебя оскорбляют — тебе не кажется.

StarLight Media и Институт когнитивного моделирования (ИКМ) при поддержке Общества Красного Креста Украины запустили кампанию по противодействию домашнему насилию.

Звезды медиагруппы приобщились к проекту, который в предновогодний период озвучивает важное желание оставить проблему насилия в прошлом.

Кампания #НеЗдається объединила десять роликов, в которых ведущие читают реальные истории пострадавших от домашнего насилия, призывают начать новый год с новой, светлой страницы и обратиться за помощью.

Истории были размещены людьми на анонимной платформе Мені здається, которую почти год назад основал ИКМ.

Послом проекта является телеведущая, Почётный Посол Фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина. Она же стала и частью диджитал-кампании #НеЗдається.

— Новогодние праздники — это момент мечты, загадки желаний и надежд на положительные изменения. Самое время для миллионов украинцев начать светлую страницу жизни без насилия, — говорит Маша Ефросинина.

За 9 месяцев работы нашей платформы Мені здається поступило почти 500 анонимных историй. Длинных, откровенных, очень сложных, от которых иногда мороз по коже.

— Мы с другими участниками спецпроекта озвучили всего несколько из них. Поддержать потерпевших, показать, что они не одни в своей проблеме, напомнить, куда они могут обратиться за помощью — именно такую ​​цель мы ставили перед собой в этой кампании.

Лицами и важными голосами кампании стали ведущие Starlight Media: Надежда Матвеева, Наталья Ежова, Павел Костицын, Сергей Костыра, Юлия Зорий, Марина Боржемская, Яна Брензей, а также журналист и блогер Рамина Эсхакзай.

— За почти год работы просветительской кампании Мені здається был запущен анонимный дневник It seems, сервис бесплатной психологической помощи на платформе Розкажи мені, вайбер-канал Stop Abuse Ukraine и распространены информационные плакаты по Украине. Сотрудничество со StarLight Media — еще один важный шаг в рамках кампании, — рассказывает основатель ИКМ Виктор Березенко.

Мы видим заметные результаты системной работы — пострадавшие стали бояться меньше и начинают больше обращаться за помощью. Это трудный путь, но он был бы еще труднее, если бы не надежные партнеры и неравнодушие инфлюэнсеров.

— Большое уважение к звездам, направляющим свою популярность на привлечение внимания общества к болезненной проблеме. Этим видеопроектом мы хотим достучаться до пострадавших и помочь им сдвинуться с места решение этой проблемы, пролистать эту страницу и в новом году действительно начать новую жизнь, — подчеркивает основатель ИКМ.

Мы должны изменить отношение к фактам и истории о замалчивании домашнего насилия. Проблема, которая вредит миллионам людей, касается каждого.

— Спасибо всем, кто решается рассказать о собственном опыте, и тем, кто использует свой голос в поддержку пострадавших. Как медиагруппа, мы продолжим инвестировать свои информационные ресурсы в изменение культуры — партнерских отношений, уважение прав человека и нулевой толерантности к насилию.

Мы рады объединению усилий с партнерами в кампании #НеЗдається и надеемся, что благодаря ей мечта о жизни, свободной от насилия, осуществится для многих людей, — говорит СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

Домашнее насилие — масштабная проблема в стране, особо обострившаяся в период пандемии COVID-19. О домашнем насилии редко говорят пострадавшие и боятся обращаться за помощью.

— Поэтому Красный Крест Украины продолжает поддерживать Всеукраинскую кампанию Мені здається, ведь о домашнем насилии молчать нельзя, потому что достоинство и уважение к человеку — превыше всего, — рассказывает генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

Все ролики будут опубликованы в течение двух недель в канун праздника Нового года на ресурсах медиагруппы Starlight Media.

Если ты страдаешь от домашнего насилия и нуждаешься помощи

tellme.com.ua — онлайн-платформа, где можно получить три бесплатные консультации психолога.

itseems.com.ua — онлайн-платформа, где можно анонимно рассказать свою историю насилия.

102 — Национальная полиция Украины.

15 47 — бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия.

116 123 (с мобильного) и 0 800 500 335 (со стационарного) — бесплатная национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, Ла Страда-Украина.

116 111 (с мобильного) и 0 800 500 225 (со стационарного) — национальная детская горячая линия, Ла Страда-Украина.

0 800 213 103 — круглосуточная горячая линия бесплатной правовой помощи.

Это очень серьезная проблема, и если ты от нее страдаешь — беги. Сейчас существует много разных социальных служб, помогающих жертвам домашнего насилия.

Раньше мы рассказывали о шелтерах и куда убежать от домашнего насилия. Береги себя, цени себя!