Вони наважилися розповісти! Зірки створили кампанію проти домашнього насилля #НеЗдається

Увійди в Новий рік без домашнього насильства: напередодні свят українські зірки взяли участь у соціальному проекті #НеЗдається

Домашнє насилля — це проблема, від якої страждають понад два мільйони людей в нашій країні. Під час зимових свят вона набуває все більших масштабів, і цього важко уникнути.

Жертви домашнього насилля часто мовчать про свої проблеми, бо бояться, їм соромно або ж немає до кого звернутися.

Ми хочемо, щоб кожен почув ці болючі історії і зрозумів: якщо тобі здається, що тебе ображають — тобі #НеЗдається.

StarLight Media та Інститут когнітивного моделювання (ІКМ) за підтримки Товариства Червоного Хреста України запустили кампанію з протидії домашньому насильству.

Зірки медіагрупи долучилися до проекту, що в передноворічний період озвучує важливе бажання — залишити проблему насильства в минулому.

Кампанія #НеЗдається об’єднала десять роликів, у яких ведучі читають реальні історії постраждалих від домашнього насильства, закликають почати новий рік з нової, світлої сторінки та звернутися по допомогу.

Історії були розміщені людьми на анонімній платформі Мені здається, яку майже рік тому заснував ІКМ.

Амбасадоркою проекту є телеведуча, Почесний Посол Фонду ООН в галузі народонаселення Маша Єфросініна. Вона ж стала і частиною діджитал-кампанії #НеЗдається.

— Новорічні свята — це момент мрій, загадування бажань та надій на позитивні зміни. Саме час для мільйонів українців розпочати світлу сторінку життя — без насильства, — каже Маша Єфросініна.

За дев’ять місяців роботи нашої платформи Мені здається надійшло майже 500 анонімних історій. Довгих, відвертих, надзвичайно складних, від яких іноді мороз по шкірі.

— Ми з іншими учасниками спецпроекту зачитали лише кілька з них. Підтримати потерпілих, показати, що вони не одні у своїй проблемі, нагадати, куди вони можуть звернутися по допомогу — саме таку мету ми ставили перед собою в цій кампанії.

Обличчями та важливими голосами кампанії стали ведучі Starlight Media: Надія Матвєєва, Наталія Єжова, Павло Костіцин, Сергій Костира, Юлія Зорій, Марина Боржемська, Яна Брензей та журналістка і блогерка Раміна Есхакзай.

— За майже рік роботи просвітницької кампанії Мені здається було запущено анонімний щоденник It seems, сервіс безкоштовної психологічної допомоги на платформі Розкажи мені, вайбер-канал Stop Abuse Ukraine та розповсюджено інформаційні плакати по Україні. Співпраця зі StarLight Media — ще один важливий крок у межах кампанії, — розповідає засновник ІКМ Віктор Березенко.

Ми бачимо помітні результати системної роботи — потерпілі стали менше боятися та починають більше звертатися по допомогу. Це важкий шлях, але він був би ще важчим, якби не надійні партнери та небайдужість інфлюенсерів.

— Велика повага до зірок, які спрямовують свою популярність на привернення уваги суспільства до болючої проблеми. Цим відеопроектом ми хочемо достукатися до постраждалих та допомогти їм зрушити з місця вирішення цієї проблеми, перегорнути цю сторінку та в новому році дійсно почати нове життя, — підкреслює засновник ІКМ.

Ми маємо змінити ставлення до фактів та історії про замовчування домашнього насильства. Проблема, що шкодить мільйонам людей, — стосується кожного.

— Дякуємо всім, хто наважується розповісти про власний досвід, та тим, хто використовує свій голос на підтримку постраждалих. Як медіагрупа ми продовжимо інвестувати свої інформаційні ресурси у зміну культури — партнерських стосунків, поваги до прав людини та нульової толерантності до насильства.

Ми раді об’єднанню зусиль з партнерами в кампанії #НеЗдається та сподіваємося, що завдяки їй мрія про життя, вільне від насильства, здійсниться для багатьох людей, — каже СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

Домашнє насилля — масштабна проблема в країні, яка особливо загострилася в період пандемії COVID-19. Про домашнє насилля рідко говорять постраждалі і бояться звертатися по допомогу

— Саме тому Червоний Хрест України продовжує підтримувати Всеукраїнську кампанію Мені здається, адже про домашнє насилля мовчати не можна, тому що гідність і повага до людини — понад усе, — розповідає генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Усі ролики будуть опубліковані протягом двох тижнів напередодні свята Нового року на ресурсах медіагрупи Starlight Media.

Якщо ти страждаєш від домашнього насилля та потребуєш допомоги

tellme.com.ua — онлайн-платформа, де можна отримати три безкоштовні консультації психолога.

itseems.com.ua — онлайн-платформа, де можна анонімно розповісти свою історію насильства.

102 — Національна поліція України.

15 47 — безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства.

116 123 (з мобільного) та 0 800 500 335 (зі стаціонарного) — безкоштовна національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, Ла Страда-Україна.

116 111 (з мобільного) та 0 800 500 225 (зі стаціонарного) — національна дитяча гаряча лінія, Ла Страда-Україна.

0 800 213 103 — цілодобова гаряча лінія безоплатної правової допомоги.

Це дуже серйозна проблема, і якщо ти від неї страждаєш — тікай. Нині існує багато різних соціальних служб, які допомагають жертвам домашнього насилля.

Раніше ми розповідали про шелтери та куди втекти від домашнього насилля. Бережи себе, цінуй себе!